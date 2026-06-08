Fotostrecke: Air Canada mit seltener Boeing 777-200LR in Wien

An Fronleichnam setzte Air Canada ein ein doppelter Hinsicht seltenes Flugzeug auf dem Flug nach Wien ein.

Regulär nutzt Air Canada für ihre Flüge zwischen Wien und Toronto Langstreckenflugzeuge aus dem Hause Airbus oder die Boeing 787 Dreamliner. Am vergangenen Donnerstag war das anders.

Für den Flug AC886/887 (Toronto-Wien-Toronto) setzte Air Canada eine Boeing 777-200LR, Kennzeichen C-FIVK, ein. Von dieser speziellen Langstreckenversion der Triple Seven wurden überhaupt nur 61 Exemplare gebaut. Air Canada hat sechs 777-200LR in ihrer Flotte. Doch nicht nur der Typ war eine Seltenheit, auch die Bemalung - denn die C-FIVK trägt noch das alte Farbenkleid der Fluglinie, was bei den zahlreich am Flughafen anwesenden Planespottern für Entzücken sorgte.

(red TT)