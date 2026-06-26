Eurowings bedient Klagenfurt ganzjährig

Der Flughafen Klagenfurt und Eurowings setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Nachdem es gelungen war, die Verbindung zwischen Klagenfurt und Köln im Jahr 2025 wieder in den Sommermonaten in das Streckennetz der Airline aufzunehmen, wird die Strecke nun auch im Winterflugplan angeboten. Ab Winter 2026/27 verbindet Eurowings Klagenfurt somit ganzjährig mit Köln/Bonn und bietet von November bis März jeweils montags und freitags Direktflüge an.

Die Entwicklung der Strecke bestätigt laut Flughafen die starke Nachfrage: Nach dem Neustart im Sommer 2025 mit zunächst zwei wöchentlichen Flügen wurde das Angebot bereits in der laufenden Sommersaison auf drei Verbindungen pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags - erweitert. Die nun erfolgte Ausdehnung auf den Winterflugplan unterstreicht die positive Entwicklung der Route und die Bedeutung des Marktes für Kärnten.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft, Martin Payer, begrüßt die Entscheidung: „Der Ausbau der Strecke nach Köln/Bonn zu einer Ganzjahresverbindung unterstreicht, dass es für diese Verbindung einen tragfähigen Markt gibt und dieser in den vergangenen Monaten kontinuierlich und erfolgreich wieder aufgebaut wurde. Die Anstrengungen der Verantwortlichen am Flughafen sowie der Airline- und Tourismuspartner tragen Früchte und belegen, dass wir auf einem guten Weg sind. Die Strecke stärkt die so notwendige und geforderte Ganzjährigkeit im Kärntner Tourismus und verbessert die internationale Erreichbarkeit.“

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner freut sich über Ausweitung der Anbindung aus Köln: „Gäste aus Nordrhein-Westfalen sorgen jährlich für knapp 800.000 Nächtigungen in Kärnten und machen das Bundesland damit zu einem unserer wichtigsten Herkunftsmärkte. Die ganzjährige Anbindung an Köln/Bonn ermöglicht es uns, dieses Potenzial noch besser auszuschöpfen und Kärnten als attraktive Ganzjahresdestination im Westen Deutschlands stärker zu positionieren. Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Eurowings Holidays werden wir konkrete buchbare Angebote in Kärnten bewerben. Diese Kooperation sorgt neben direkten Buchungen auch für zusätzliche Sichtbarkeit für Kärnten am Markt.“

Neben ihrer Bedeutung für den Incoming-Tourismus bietet die Verbindung auch für Kärntner attraktive Reisemöglichkeiten. Köln zählt zu den beliebtesten Städtereisezielen Deutschlands und eröffnet darüber hinaus zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten innerhalb Deutschlands sowie in die Benelux-Staaten. Insbesondere Amsterdam ist von Köln aus bequem mit dem Zug erreichbar.

Mit der ganzjährigen Bedienung der Strecke setzt Eurowings ein deutliches Zeichen für den Standort Klagenfurt und schafft neue Perspektiven für Tourismus, Wirtschaft und Reisende auf beiden Seiten.

(red TT / KLU)