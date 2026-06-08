SkyAlps Erstflug von Klagenfurt nach Rom

Mit dem Erstflug am 4. Juni 2026 nach Rom erweitert der Flughafen Klagenfurt sein internationales Streckennetz um eine weitere attraktive Städtedestination: Ab sofort verbindet die Südtiroler SkyAlps Klagenfurt jeden Donnerstag und Sonntag direkt mit Rom.

Rom zählt zu den faszinierendsten Städten der Welt: Ob Kolosseum, Vatikan oder Trevi-Brunnen – kaum eine andere Metropole vereint auf so engem Raum jahrtausendealte Geschichte, weltberühmte Kunst und pulsierendes Alltagsleben.

Der Flugplan im Überblick:

Von Rom nach Klagenfurt

Flugtag Strecke Abflug FCO Ankunft KLU Donnerstag Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 09:45 11:25 Sonntag Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 12:40 14:20

Von Klagenfurt nach Rom

Flugtag Strecke Abflug KLU Ankunft FCO Donnerstag Klagenfurt (KLU) – Rom (FCO) 12:10 13:30 Sonntag Klagenfurt (KLU) – Rom (FCO) 15:05 16:45

Flugzeiten sind Ortszeiten, Änderungen vorbehalten.

SkyAlps, die 2021 gegründete Südtiroler Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz in Bozen, verbindet mittlerweile 8 Länder und mehr als 20 europäische Städte mit Direktflügen. Die Flotte besteht aktuell aus 8 Flugzeugen des Typs Bombardier Q400 mit einer Kapazität von jeweils 76 Sitzen. An Bord der Flüge erhalten Passagiere einen inkludierten Bordservice mit Tee, Kaffee, Wasser sowie kleinen Snacks. Kinder zwischen 2 und 11 Jahren reisen mit einem Rabatt von 30 Prozent, Kinder unter zwei Jahren fliegen kostenlos. Sportgepäck wie Golfbags oder andere Sportausrüstungen kann gegen einen Aufpreis mitgenommen werden.

Buchungen unter www.skyalps.com bzw. in den heimischen Reisebüros.

(red / KLU)