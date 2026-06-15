Flughafen Klagenfurt: Dritter Airport Night Run am 12. September

Am Samstag, 12. September 2026, verwandelt sich die Start- und Landebahn des Flughafen Klagenfurt bereits zum dritten Mal in eine außergewöhnliche Bewegungsarena: Der Airport Night Run geht in seine nächste Runde und findet erneut in Kooperation mit der Gesundheitsförderungsinitiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ des Landes Kärnten und der Antenne Kärnten statt. Nach dem großen Zuspruch im Vorjahr stehen auch heuer wieder 1.500 Startplätze zur Verfügung.

Der Airport Night Run ist weit mehr als eine klassische Laufveranstaltung. In nächtlicher Kulisse, begleitet von Musik und Moderation von Antenne Kärnten, können Teilnehmende 90 Minuten lang eine rund 5,5 Kilometer lange Strecke beliebig oft absolvieren – laufend, gehend, walkend oder auch im Rollstuhl. Im Mittelpunkt stehen Freude an der Bewegung, Gemeinschaft und Inklusion, nicht Leistung oder Bestzeiten. Die Zeiten werden zwar gemessen, aber nicht bewertet: Jede Startnummer zählt als Los bei der abschließenden Tombola.

„Der Airport Night Run zeigt eindrucksvoll, wie einfach und positiv Bewegung sein kann – für jede und jeden, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Er steht für Motivation, Zusammenhalt und ein aktives Kärnten“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. Bewegung in der Gruppe stärke nicht nur den Körper, sondern auch das psychische Wohlbefinden – genau dieses Verständnis trage die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ das ganze Jahr über in alle Regionen Kärntens.

Gelaufen wird auch heuer wieder für den guten Zweck: Der gesamte Erlös des Abends kommt der Non-Profit-Organisation autArK zugute, die seit knapp 30 Jahren Menschen und Betriebe erfolgreich bei beruflicher und sozialer Inklusion begleitet. Jede absolvierte Runde wird damit zu einem Zeichen der Solidarität.

Nach der Bewegung sorgt Antenne Kärnten bei der After Run Party mit Tombola für gute Laune. „Der Klagenfurt Airport Night Run ist mittlerweile ein echtes Highlight im Kärntner Eventkalender geworden. Dass wir heuer bereits zur dritten Ausgabe einladen dürfen, zeigt, wie groß die Begeisterung für dieses besondere Lauferlebnis ist. Die einzigartige Atmosphäre direkt am Flughafen, kombiniert mit Sport, Musik und Entertainment, macht den Night Run zu einem ganz besonderen Lauferlebnis“, freut sich Andreas Sollbauer, Teamlead Marketing Antenne Kärnten, auf die Veranstaltung.

Man kann sich bereits für den Airport Night Run anmelden, für die ersten 750 Anmeldungen gibt es auch ein attraktives Startersackerl. Der Airport Night Run steht damit erneut für ein starkes Signal: „Kärnten bewegt sich – gemeinsam, inklusiv und mit Begeisterung“, so die Kooperationspartner.

Der 3. Airport Night Run im Überblick:

Termin: Samstag, 12. September 2026

Startschuss: 21 Uhr

Startplätze: 1.500

Nenngeld: 33 Euro

Startersackerl für die ersten 750 Anmeldungen

Anmeldungen / Infos: www.klagenfurt-airport.at/night-run oder www.gesundeskaernten.at

(red / KLU)