EVA Air erhält internationale Anerkennung für Flugsicherheit

AirlineRatings.com, eine weltweit anerkannte Bewertungsagentur für Flugsicherheit und andere Leistungen, hat EVA Air das „Seven Star PLUS Safety Rating“ verliehen. Diese Zertifizierung wurde im Jahr 2025 eingeführt und ist die höchste Sicherheitsauszeichnung von AirlineRatings.com. Diese jüngste Anerkennung für EVA Air bestätigt erneut die herausragende Leistung und Professionalität der Airline beim Flugsicherheitsmanagement.

„Was EVA Air als ‚Seven Star PLUS‘-Fluggesellschaft auszeichnet, ist die Präzision ihrer Sicherheitskultur an Bord“, sagte Sharon Petersen, CEO von AirlineRatings.com. „Unser Prüfer verzeichnete die besten Abflugkontrollen, die wir bisher gesehen haben – durchgeführt mit einer Disziplin und Konsequenz, die einen außergewöhnlichen Betriebsablauf widerspiegeln. Die Leistung von EVA Air war in allen Bereichen herausragend, und diese Bewertung würdigt ein Team, das sich nur mit den höchsten Standards zufrieden gibt.“

„Sicherheit ist unser wichtigster und unumstößlicher Kernwert“, sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. „Unser Team arbeitet unermüdlich daran, jedem Passagier, der sich für EVA Air entscheidet, ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Die Verleihung des „AirlineRatings Seven Star Plus Safety Rating“, nachdem wir seit 2014 kontinuierlich ein „Seven Star Safety Rating“ erhalten haben, ist nicht nur eine Anerkennung der Professionalität und des Engagements unserer Mitarbeiter, sondern auch eine Erinnerung an die Verantwortung, die wir tragen. Wir werden weiterhin 100 Prozent unseres Einsatzes geben, um das Vertrauen jedes Passagiers, der mit EVA Air reist, zu erwidern.“

AirlineRatings.com ist seit 2013 eine international anerkannte Plattform für die Luftfahrt, die ihr Ranking der sichersten Fluggesellschaften anhand eines eigens entwickelten Sieben-Sterne-Bewertungssystems erstellt. Bewertet werden weltweit rund 400 Fluggesellschaften. EVA Air gehört seit Beginn an jedes Jahr zu den sichersten Airlines. Das verbesserte „Seven Star PLUS Safety Rating“ baut auf dem bestehenden Sieben-Sterne-System auf und basiert auf einer Reihe anonymer Flugaudits, die von AirlineRatings.com auf Inlands- und Auslandsflügen, Kurz- und Langstreckenflügen sowie Tages- und Nachtflügen durchgeführt wurden. Es spiegelt die tatsächlichen Erfahrungen der Passagiere sowie eine gleichbleibend hohe Leistung bei allen Bewertungskriterien wider.

EVA Air erhielt nicht nur das „Seven Star PLUS“-Sicherheitsrating, sondern wurde von AirlineRatings.com auch auf Platz 8 der weltweit zehn sichersten Fluggesellschaften 2026 gewählt. Darüber hinaus freute sich EVA Air bereits zum elften Mal in Folge über die 5-Sterne-Auszeichnung von SKYTRAX. EVA Air wird ihre Grundprinzipien Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit ebenso wie ihr hohen Standards weiterhin hochhalten, die ihrer weltweiten Anerkennung zugrunde liegen.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der

Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop mit drei Serviceklassen und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok mit zwei Serviceklassen – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

(red / BR)