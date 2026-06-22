Korean Air gewinnt sechs Auszeichnungen bei den „Cellars in the Sky Awards 2026“

Korean Air hat bei den „Cellars in the Sky Awards 2026“ sechs Auszeichnungen erhalten, darunter eine Goldmedaille, vier Bronzemedaillen und eine „Highly Commended“-Auszeichnung für sein erstklassiges Weinangebot an Bord.

Der Château Guiraud 2022 gewann mit 94 Punkten die Goldmedaille in der Kategorie „Dessertweine der First Class“. Die Jury lobte seine tiefgoldene, bernsteinfarbene Farbe, seine reichhaltige Textur und seine Eignung als Begleiter zu Desserts.

Die Fluggesellschaft erhielt außerdem Bronze für den „Shafer One Point Five 2023“ in der Kategorie „First Class Red Wine“ sowie für den „Champagne Palmer & Co Grands Terroirs 2015“ in der Kategorie „Business Class Sparkling Wine“.

Korean Air gewann zwei weitere Bronzemedaillen und belegte damit jeweils den dritten Platz in den Kategorien „First Class Wine Cellar in the Sky“ und „Business Class Wine Cellar in the Sky“.

Der in der First Class servierte „Krug Grande Cuvée 173ème Édition“ erhielt zudem die Auszeichnung „Highly Commended“.

„Cellars in the Sky“ ist ein führender internationaler Weinwettbewerb für Fluggesellschaften, der von der globalen Reisepublikation „Business Traveller“ organisiert wird. Die 1985 ins Leben gerufenen Auszeichnungen würdigen Premiumweine, die von Fluggesellschaften weltweit serviert werden. Die Einsendungen werden im Rahmen von Blindverkostungen von einer unabhängigen Jury aus Weinexperten bewertet.

Korean Air bietet derzeit 61 Weine in allen Kabinenklassen an, darunter 20 in der First Class und 30 in der Prestige Class. Die Weine werden so ausgewählt, dass sie das Kabinenambiente und die Bordmenüs ergänzen, wobei das Sortiment regelmäßig gewechselt wird, um Vielfliegern eine größere Vielfalt zu bieten.

Die preisgekrönten Weine von Korean Air:

1. Château Guiraud 2022

Dessertwein der First Class – Gold

Hergestellt aus Trauben eines berühmten Weinbergs in der Region Sauternes im Bordeaux, der über einen feuchtigkeitsoptimierten Kies-Lehm-Boden verfügt, der ideal für erstklassige Dessertweine ist. Er zeichnet sich durch eine tiefgoldene, bernsteinfarbene Tönung aus, mit reichen Aromen von Aprikose, Pfirsich und tropischen Früchten, unterlegt mit Noten von Marmelade und Vanille.

2. Shafer One Point Five 2023

First-Class-Rotwein – Bronze

Von einem führenden Weingut im Napa Valley, das sechs Mal die volle Punktzahl von Kritiker Robert Parker erhalten hat. Diese Auswahl bietet ein Aromenprofil aus Brombeere, Veilchen, Lakritz und Graphit, ausgewogen durch samtige Tannine und einen kraftvollen und zugleich eleganten Abgang.

3. Champagne Palmer & Co Grands Terroirs 2015

Business-Class-Schaumwein – Bronze

Ausschließlich aus Premier- und Grand-Cru-Dörfern der Montagne de Reims. Er eröffnet mit Noten von Orangenblüte und gelben Früchten und bietet am Gaumen einen frischen, cremigen Geschmack nach Zitrusfrüchten, Brioche und Trockenobst.

4. Krug Grande Cuvée 173ème Édition

First-Class-Champagner – Besonders lobenswert

Eine komplexe Cuvée aus über 100 Weinen, die mindestens sieben Jahre lang gereift sind. Er entfaltet reichhaltige Aromen von gebackenem Brioche, gerösteten Haselnüssen und honigartigen Äpfeln, ergänzt durch feine Perlage und eine lebendige Zitrusfrische.

(red TT / KE)