Start der Sommerferien in Hessen: Spürbarer Anstieg der Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt erwartet

Mit Beginn der Sommerfeien in Hessen sowie in weiteren Bundesländern rechnet Flughafenbetreiber Fraport im Zeitraum vom 26. Juni bis zum 9. August mit rund neun Millionen Reisenden und rund 60.000 Flugbewegungen. Im laufenden Sommerflugplan erreichen Gäste 283 Ziele in 92 Ländern*. Allein am ersten Ferienwochenende vom 26. bis zum 28. Juni erwartet der Flughafenbetreiber etwa 616.000 Passagiere in FRA.

Angesichts des insgesamt erhöhten Reiseaufkommens geht Flughafenbetreiber Fraport davon aus, dass es insbesondere bei der Grenzkontrolle für Reisende aus Nicht-EU-Staaten zu längeren Wartezeiten kommt. Ursache hierfür sind verschärfte Erfassungsanforderungen der Europäischen Union im Rahmen des Entry Exit Systems (EES), einem neuen EU-weiten Grenzkontrollsystem zur elektronischen Erfassung der Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen des Schengen-Raums.

„Gemeinsam mit Behörden und Airlines setzen wir verschiedene Maßnahmen um, um Abläufe effizient zu gestalten und Wartezeiten gering zu halten“, erläutert ein Sprecher von Fraport. „Dazu zählen unter anderem mehr Personal sowie eine flexible Steuerung der Passagierströme zur Entlastung einzelner Kontrollbereiche. Dennoch ist in Spitzenzeiten mit deutlich höheren Wartezeiten zu rechnen. Wir empfehlen insbesondere Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürgern, dies bei ihrer Planung zu berücksichtigen und mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.“

Auch für Fluggäste aus EU-Ländern, aus Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR), aus der Schweiz und mit einem deutschen Aufenthaltstitel empfiehlt es sich, bei Reisen außerhalb des Schengen-Raums drei Stunden vor Abflug einzutreffen. Für eine unkomplizierte Passkontrolle nutzen diese das automatisierte Grenzkontrollsystem EasyPASS. Weitere Informationen zur Grenzkontrolle stehen online zur Verfügung.

Reisenden, die keine Grenzkontrolle passieren müssen, empfiehlt Fraport folgende Zeitplanung: EU-Passagiere mit Aufgabegepäck sollten etwa 2,5 Stunden vor Abflug am Terminal sein. Wer ausschließlich mit Handgepäck reist, sollte rund zwei Stunden vor Abflug eintreffen.

Adieu Terminal 2 – Willkommen Terminal 3

Nach der kürzlichen Eröffnung von Terminal 3 hat der Flughafenbetreiber Terminal 2 planmäßig aus dem Passagierbetrieb genommen. Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung ist der Abschied auf Zeit für umfassende technische Sanierung und Modernisierung vorgesehen. Alle bislang im Terminal 2 ansässigen Fluggesellschaften sind vor der Schließung schrittweise in das neue Terminal 3 umgezogen. Damit starten alle Flüge ab FRA von Terminal 1 und Terminal 3. Fluggäste informieren sich rechtzeitig über ihre Airline in der Airline-Übersicht.

Die Anbindung zwischen den Terminals ist mit der neuen Sky Line-Bahn nach einer umfassenden technischen Überprüfung und anschließenden Testfahrten wieder sichergestellt. Passagiere die zwischen den Terminals 1 und 3 reisen, informieren sich hier über den Terminalwechsel. Für einen angenehmen Aufenthalt im neuen Terminal 3 sorgen neben bequemen Sitzmöglichkeiten und Ruhezonen auch Kinderspielflächen.

Sicherheitskontrolle, Check-in und Gepäckaufgabe

Bereits im Vorfeld können Reisende kostenfrei einen Zeitslot durch die Sicherheitskontrolle buchen: Mit FRA SmartWay erhalten Passagiere einen exklusiven Zugang und machen ihre Reise planbarer. Gäste, die ihre Flugreise ab Terminal 3 starten und ein Großteil der Gäste, die ab Terminal 1 starten, profitieren außerdem von der Ausstattung der Kontrollstellen mit CT-Technik. Diese Passagiere dürfen Flüssigkeiten in Behältern bis zu zwei Litern Fassungsvermögen im Handgepäck mit sich führen. Diese können - ebenso wie elektronische Geräte - bei der Kontrolle im Handgepäck verbleiben. Weitere Informationen zur Mitnahme von Flüssigkeiten finden Fluggäste online.

Viele Airlines bieten bereits ab 24 Stunden vor dem Abflug einen Online Check-in an. Wer Aufgabegepäck mit zum Flughafen bringt, nutzt die Fast Bag Drop Automaten. Bei einigen Airlines ist die Gepäckaufgabe außerdem ab 23 Stunden vor Abflug möglich. In der Airline-Übersicht finden sich entsprechende Informationen. Lufthansa-, Condor-, Discover- und SWISS Airlines-Passagiere geben mit dem Gepäckservice Airportr ihr Gepäck von zuhause ab.

Zu den Sommerferien erwartet der Flughafenbetreiber außerdem eine hohe Auslastung der Terminal-Parkhäuser und empfiehlt daher bei einer Anreise mit dem Auto, frühzeitig einen Parkplatz zu reservieren – das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Die Terminal-Parkhäuser können Freunde und Verwandte auch zum Bringen und Abholen nutzen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich ebenfalls an. Weitere Informationen zur Anreise mit der Bahn gibt es hier.

Im Vorfeld des Reiseantritts informieren sich Fluggäste außerdem über Reisebestimmungen der Airline sowie des Ziellands. Dafür und für alle weiteren Fragen rund um die Flugreise und den Aufenthalt am Flughafen stehen der Reise Guide und der Frankfurt Airport Assistant bereit. Viele weitere Tipps finden Fluggäste auf der Website www.frankfurt-airport.com.

(red DE / SWS / FRA)