Mai 2026: Frankfurt wieder auf Wachstumskurs bei Passagieren

Im Mai flogen rund 5,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Begünstigt durch die Feiertags- und Ferienlage entsprach das einem Aufkommensplus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Europaverkehr legten insbesondere Destinationen im Süden zu. Auf der Langstrecke verzeichneten Ziele in Fernost, Afrika und in Lateinamerika Zuwächse.

Das Cargo-Volumen sank im Berichtsmonat um 1,3 Prozent auf 176.725 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 41.377 Starts und Landungen mit 2,1 Prozent im Minus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Rückgang um 1,9 Prozent.

International konnten die meisten Fraport-Airports zulegen. Am Flughafen Ljubljana stieg das Aufkommen stark um 11,2 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den slowenischen Flughafen 168.820 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren ein Plus von 5,7 Prozent. Am Flughafen im peruanischen Lima nahm das Aufkommen im Berichtsmonat auf rund 2,2 Millionen Fluggäste zu, ein Plus von 1,3 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 4,0 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem deutlichen Zuwachs von 6,0 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 252.375 Reisende (plus 13,3 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya sank um 5,0 Prozent auf 3,7 Millionen Fluggäste.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 17,1 Millionen Passagieren und damit um 1,9 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

(red TT / FRA)