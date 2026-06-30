Vom Gate in die "gut Stubb´": Terminal 2-Mobiliar vom Flughafen Frankfurt sucht neue Heimat

Ein Stück Flughafen Frankfurt für das eigene Zuhause oder Büro? Genau das wird jetzt möglich: Die Fraport AG versteigert ausgewählte Ausstattungsgegenstände aus den Gates im Terminal 2. In dieser ersten Auktion werden Gatebestuhlung, Counterstühle, Silent Chairs, Workbenches und sogar ein Kinderspielgerüst angeboten – allesamt Möbel mit Geschichte, die nun auf neue Abenteuer warten.

Nachhaltige Verwendung: Das passiert mit ausrangierten Gegenständen

„Wir haben viele Gegenstände, die auf neue Besitzer warten“, erklärt Raphael Orlandi, Aufgabenleiter Key Account Management der Fraport AG. „Einen Teil der Ausstattung nutzen wir selbst weiter, beispielsweise als Ersatzteile in anderen Terminalbereichen. Was wir selbst nicht wiederverwenden können, findet jetzt den Weg in die Auktion und damit vielleicht bald ins eigene Zuhause.”

Online-Auktion auf restlos.com: So funktioniert es

Schnell sein lohnt sich: Die Versteigerung läuft unkompliziert und transparent über die Plattform Restlos.com. Interessierte wählen ihr Lieblingsstück aus, bieten bequem online und erwerben nach erfolgreichem Zuschlag ihr neues Unikat.

Die Abholung erfolgt an festgelegten Terminen zwischen dem 14. und 16. Juli in den Check-in-Hallen des Terminal 2. Der Auktionshandel Restlos ist für den gesamten Prozess verantwortlich, vom Auktionsverfahren über die Zahlungsabwicklung bis hin zur Übergabe der Gegenstände.

Umfassende Sanierung: Terminal 2 wird modernisiert

Seit Anfang Juni ist das Terminal 2 für eine umfassende technische Sanierung und Modernisierung operativ außer Betrieb. Nach der kürzlichen Eröffnung von Terminal 3 und den dadurch zur Verfügung stehenden zusätzlichen Kapazitäten ist jetzt der ideale zeitliche Rahmen für eine grundlegende und effiziente Erneuerung. Durch die vorübergehende Terminal-Schließung schafft der Flughafenbetreiber die Voraussetzung dafür, die Infrastruktur des Airports maßgeblich weiterzuentwickeln.

(red / FRA)