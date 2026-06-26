Stefanik-Flughafen in Pressburg/Bratislava stärkt Gastronomie-Angebot

Im öffentlichen Bereich der Abflughalle des Flughafens M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava, im Bereich zwischen Abflug- und Ankunftshalle, wurde Mitte Juni das neue Café „Craft Coffee Factory“ eröffnet, dessen Angebot auch ein Tagesmenü zum Mittagessen umfasst.

Es handelt sich bereits um die zehnte Filiale dieser Kette in der Slowakei, die für ihre Filialen in Einkaufszentren in Bratislava und anderen Städten bekannt ist.

„In Zusammenarbeit mit COSTA Coffee bieten wir unseren Reisenden hochwertigen Kaffee dieser weltbekannten Marke an. Darüber hinaus finden Kunden in unserem Angebot ein breites Sortiment an frisch zubereiteten Snacks – gefüllte Tortillas, Bagels oder Croissants, hausgemachte Aufstriche, frisches Brot, aber auch selbst hergestellte Chia- und Tapioka-Desserts, verschiedene Arten von Gebäck, Piroggen und Käsekuchen. Selbstverständlich gibt es eine große Auswahl an Kaffeegetränken, verschiedene Arten von heißen und gekühlten Getränken sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke. Auch Smoothies, frische Fruchtsäfte und Milchcocktails dürfen nicht fehlen. In unseren Betrieben vergessen wir auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen nicht und bieten ihnen laktose- und glutenfreie Varianten von Speisen und Getränken an. „Wir würden uns freuen, wenn der Urlaub der Reisenden bereits bei uns beginnt“, erklärte Miriam Sabovčíková von der Firma Craft Coffee Factory.

„In den nächsten Tagen werden wir auch mit dem Angebot eines täglichen Mittags- und Frühstücksmenüs beginnen, was nicht nur die Reisenden am Flughafen, sondern sicherlich auch die Flughafenmitarbeiter und die übrigen Besucher zu schätzen wissen werden“, fügte Miriam Sabovčíková hinzu.

Das neue Café, das größte im Flughafenterminal, bietet Platz für 107 Sitzplätze und 18 Stehplätze. Es erstreckt sich über eine Fläche von fast 320 m².

(red / BTS)