Flughafen Pressburg/Bratislava meldet "historischen Mai"

Die Betriebsergebnisse des Flughafens M. R. Štefánik steigen seit Jahresbeginn jeden Monat im dreistelligen Bereich. Im Mai erreichte der Flughafen erneut einen historischen Rekord – 398.639 Passagiere wurden bei Ankunft und Abflug abgefertigt, was die höchste Zahl an abgefertigten Passagieren in einem einzigen Monat seit der Gründung des Flughafens darstellt und gleichzeitig ein Wachstum von 131 % im Vergleich zum Mai 2025 bedeutet.

„Dank eines monatlichen prozentualen Wachstums im dreistelligen Bereich ist der Flughafen Bratislava derzeit der Flughafen mit dem höchsten Wachstum unter den mittelgroßen Flughäfen in Europa. Diesen enormen Erfolg verdanken wir derzeit vor allem der Zunahme der Linienflüge nach der Eröffnung der Wizz Air-Basis in Bratislava sowie der Erhöhung der Flugfrequenzen bei weiteren Fluggesellschaften“, erklärte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Die Passagierzahlen am Flughafen Pressburg/Bratislava verzeichneten im Jahresvergleich ein dreistelliges Wachstum im Januar (+127 %), Februar (+151 %), März (+163 %), April (+145 %) sowie im Mai (+131 %). Von Jahresbeginn bis Ende Mai hat der Flughafen insgesamt bereits 1.438.478 Passagiere abgefertigt (ein Anstieg um 142 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025).

Dabei stagniert die Passagierzahl an den Flughäfen in Europa nach dem Konflikt im Nahen Osten und erreichte laut Statistiken der Internationalen Flughafenvereinigung ACI Europe sogar zum ersten Mal seit der Covid-19-Pandemie negative Zahlen, als die Flughäfen in Europa im April einen durchschnittlichen Rückgang von 0,7 Prozent verzeichneten.

Die meistgenutzten Flüge am Flughafen Pressburg/Bratislava blieben im Mai unverändert. Die meisten Passagiere flogen von oder nach London, Rom, Barcelona, Kaschau/Košice, Málaga und Warschau.

Im Mai fanden am Flughafen 3.797 Flüge statt (+55 % gegenüber 2025), seit Jahresbeginn bereits 14.093 Flüge (+49 % gegenüber 2025).

(red SDS / BTS)