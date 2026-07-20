Ab Oktober Flugverbindung von Pressburg/Bratislava in den Senegal

Der wichtigste slowakische Flughafen erlebt seit einiger Zeit einen wahren Höhenflug. Ab dem Oktober bietet Smartwings sogar eine Verbindung von Pressburg in den afrikanischen Senegal an.

Am Flughafen M. R. Štefánik in Pressburg/Bratislava wird es im Herbst ein neues exotisches Reiseziel geben. Das Reisebüro Hydrotour hat sein Urlaubsangebot offiziell um das attraktive SENEGAL erweitert – ein exotisches Reiseziel, das aufgrund der großen Nachfrage wieder ins Programm aufgenommen wird. Direktflüge von Pressburg/Bratislava nach Senegal dauern knapp 6 Stunden und starten ab Oktober 2026.

„Der Senegal stieß in unserem Angebot bereits in der Vergangenheit auf sehr positive Resonanz, daher freuen wir uns, dass wir ihn ab Oktober 2026 wieder in unser Angebot aufnehmen können. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus wunderschönen Stränden, authentischer Kultur, hochwertigen Resorts und attraktiven Ausflügen die slowakischen Reisenden ansprechen wird“, erklärte Matúš Milko, Marketingleiter des Reiseveranstalters Hydrotour.

Der erste Direktflug von Pressburg/Bratislava in den afrikanischen Senegal findet am 2. Oktober 2026 statt. Die Flüge werden von der Fluggesellschaft Smartwings mit Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 durchgeführt. Vorläufig sind 8 Flugrotationen im Laufe der Monate Oktober und November geplant.

„Wir begrüßen die weitere Ausweitung des Angebots an Charterflügen zu exotischen Reisezielen. Derzeit haben wir bereits acht exotische Reiseziele im Programm, zu denen Reisende mit Abflug von Bratislava ihren Urlaub buchen können. Afrika ist ein weiterer Kontinent, der nun für die breite Öffentlichkeit direkt vom Flughafen M. R. Štefánik aus mit dem Flugzeug erreichbar ist. „Wir sind überzeugt, dass die Flüge und Aufenthalte im Senegal bei den Reisenden auf großes Interesse stoßen werden“, fügte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik, hinzu.

(red TT / BTS)