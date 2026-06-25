United Airlines feiert Jubiläum: 35 Jahre New-York-Flüge ab Frankfurt

Was im Juni 1991 mit einer McDonnell Douglas DC-10 und mehr als 6.000 Fluggästen allein im ersten Monat begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Rund 27.800-mal hat United seitdem diese Strecke zwischen den Flughäfen Frankfurt und Newark/New York bedient und dabei neben den Gästen auch 260.000 Tonnen Fracht befördert. Die Flüge gehörten außerdem zu den ganz wenigen in Deutschland, die auch während der Corona-Pandemie mit großer Regelmäßigkeit durchgeführt wurden.

Heute fliegt United täglich mit einer modernen Boeing 777-300ER von Frankfurt nach Newark/New York. Nach dem planmäßigen Abflug um 11:10 Uhr erreicht die Maschine ihr Ziel bereits um 13:40 Ortszeit, so dass den Passagieren ausreichend Zeit bleibt, noch am gleichen Tag damit zu beginnen, die Stadt zu erkunden oder Geschäftstermine wahrzunehmen. Ab dem Flughafen Newark/New York haben sie außerdem sehr viele Anschlussmöglichkeiten innerhalb des United-Streckennetzes, das über 280 Ziele in Nord-, Süd- und Mittelamerika beinhaltet.

„New York ist und bleibt eine der dynamischsten und faszinierendsten Metropolen der Welt, die bis heute nichts an ihrer großen Beliebtheit eingebüßt hat“, sagt Reto Schneider, Senior Country Sales Manager Germany & Switzerland bei United Airlines. „Die 35 Jahre, die wir diese Verbindung ab Frankfurt nun offerieren, sind ein echter Meilenstein, und wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte zusammen mit unserem Partner, dem Flughafen Frankfurt, fortzuführen.“

United fliegt ab Frankfurt täglich neunmal nonstop in die USA; neben Newark/New York unter anderem auch nach Chicago, San Francisco und Washington, DC. Auf allen Flügen haben die Gäste die Wahl zwischen den Serviceklassen und Komfortangeboten United PolarisSM Business Class für ein besonders hochwertiges Reiseerlebnis, United Premium PlusSM, United Economy PlusSM sowie United EconomySM.

(red BIG / UA)