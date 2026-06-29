United Airlines stattet ersten Großraumjet mit Starlink aus

United Airlines forciert den Rollout des schnellen, stabilen Internets von Starlink innerhalb der eigenen Flotte und hat jetzt das erste Großraumflugzeug, eine Boeing 777-200, mit dem satelliten-gestützten System ausgestattet. Uniteds Starlink-Premiere in Europa fand vergangene Woche mit dieser Boeing 777-200 auf dem Flug UA 14 von London nach Newark/New York statt.

Die Umrüstung des ersten Großraumjets ist ein wichtiger Meilenstein für United. Bis zum Jahresende sollen etwa 60 Boeing 777-200 Starlink bieten. Dadurch werden immer häufiger Passagiere auf Transatlantik- und anderen Langstreckenflügen in den Genuss dieses schnellen WLANs mit durchgehender „Gate to Gate“-Connectivity kommen. Dazu gehören unter anderem die Verbindungen von Newark/New York, Washington D.C., Houston und San Francisco nach Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Tokio und Buenos Aires. In der gesamten United-Flotte verfügen derzeit fast 400 Flugzeuge über Starlink, und bis Ende Dezember 2026 wächst die Gesamtzahl auf fast 1.000. Bereits im Sommer 2027 sollen alle United-Großraumflugzeuge über Starlink verfügen.

„United setzt in Sachen Internetverbindung auf Langstreckenflügen neue Maßstäbe“, so David Kinzelman, Uniteds Chief Customer Officer. „Mit Starlink präsentieren wir unseren Fluggästen einen hochwertigen Service wie derzeit keine andere Airline. In einer Höhe von über 10.000 Metern erleben sie überall auf der Welt eine Internetleistung, das ebenso schnell und zuverlässig ist, wie sie es von zuhause kennen.“

Das WLAN von Starlink können alle United-Passagiere kostenfrei nutzen, die auch am United-Vielfliegerprogramm Mileage Plus® teilnehmen. Die Kunden werden rechtzeitig vor dem Abflug darauf hingewiesen, wenn ihre Maschine voraussichtlich über Starlink verfügt.

Bereits über 311.000 United-Flüge mit Starlink

Als führende Fluggesellschaft auf Transatlantik- und Transpazifikstrecken nutzt United die Starlink-Satelliten, die in erdnahen Umlaufbahnen fliegen und weltweit schnelles Internet ermöglichen, auch über dem Meer, in den Polarregionen und an sehr abgeschiedenen Orten, an denen WLAN oder Mobilfunk nicht zur Verfügung stehen. Im Frühjahr 2025 hat United erstmals Starlink in einem Flugzeug, einem Regionaljet, installiert. Seitdem absolvierte die Airline mehr als 311.000 Flüge, an denen Starlink an Bord war, und gab damit über 18,6 Millionen Fluggästen die Möglichkeit, während des Fluges mit ihren eigenen Geräten und schnellem WLAN im Internet zu surfen, zu streamen, Live-Übertragungen zu verfolgen und vieles mehr. So wurde Starlink bisher mit hoher Zufriedenheitsrate bei den Passagieren an rund 9,9 Millionen mobilen Endgeräten genutzt.

„Dass es uns gelingt, Starlink-WLAN so flächendeckend und in diesem hohen Tempo einzuführen, belegt die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter in diesem Bereich sowie die gute Zusammenarbeit mit Starlink“, sagte Ankit Gupta, Chief Air Operations Officer bei United. „Zusammen haben wir ein Verfahren entwickelt, um die Installationen höchst effizient durchzuführen, und so wird Starlink bis Jahresende in fast 1.000 unserer Flugzeuge verfügbar sein.“

Gaming, Shopping und vieles mehr ohne technische Einschränkungen

Die weltweite Flotte von United umfasst aktuell fast 900 Flugzeuge mit mehr als 167.000 Bildschirmen in den Rückenlehnen. Die Fluglinie wird mehrere Hundert weitere Maschinen in Dienst stellen und bereits vorhandene Flugzeuge umrüsten, so dass über 300.000 Bildschirme zur Verfügung stehen werden. Starlink wertet diese Investition zusätzlich auf, da die Gäste dann ganz individuell den Bildschirm und das Internet für viele verschiedene Anwendungen ohne technische Einschränkungen nutzen können. Dazu gehören zum Beispiel Live-Games und Gamplay-Streams, Shopping, Freizeitplanung, Reisebuchungen, der Up- und Download großer Dateien, das Verfolgen von Live-Streams oder der parallele Einsatz mehrerer Geräte.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

(red / UA)