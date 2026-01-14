Lufthansa Gruppe: Auch AUA-Flugzeuge erhalten bis 2029 STARLINK-Internet an Bord

Langfristiges Investitionsprogramm der Lufthansa Gruppe umfasst die A320-Familie sowie die Boeing 787-Dreamliner von Austrian Airlines. Umrüstung bzw. Aufrüstung der Konzernflotten von 2026 bis 2029. Boeing 767, Boeing 777 und Embraer E195 werden nicht mehr nachgerüstet.

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Egal, ob während eines Fluges gearbeitet, die Zeit mit dem neuesten Hollywood-Blockbuster verkürzt oder einfach mit den Liebsten „am Boden“ weiter online gezockt wird: Mit der sukzessiven Einführung eines kostenlosen, leistungsstarken Highspeed-Internetzugangs für alle Gäste setzt die Austrian Airlines Konzernmutter Lufthansa Group einen Meilenstein in Sachen Premium Kundenerlebnis.

Bereits in diesem Jahr geht es los, alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe werden, wie gestern berichtet, bis 2029 sukzessive mit einem leistungsstarken Highspeed-Internetzugang ausgestattet, sowohl innerhalb der bestehenden Flotte als auch bei allen neuen Flugzeugen.

Partner für die umfassende Aufrüstung ist der führende Anbieter Starlink, der die derzeit schnellste Inflight-Internetverbindung der Branche bietet. Das System basiert auf Satellitentechnologie und ermöglicht auch in der Luft eine Online-Nutzung wie am Boden.

Für Austrian Airlines bedeutet das, dass künftig die gesamte A320-Familie sowie die Boeing 787 Dreamliner mit der Starlink-Technologie fliegen werden. Das neue Internet-Angebot wird somit auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke für alle Statuskunden, Kunden mit Travel-ID-Registrierung oder Miles-and-More-Kunden kostenfrei sein – und das über alle Reiseklassen hinweg.

Weitere Details zum Fahrplan der Umrüstung und wann welche Flugzeuge mit der rot-weiß-roten Heckflosse und Starlink-Highspeed-Internet abheben können, werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben, heißt es von der Austrian Airlines.

Die 767, 777 und Embraer E195 werden jedenfalls nicht mehr mit der neuen Technologie ausgerüstet. Vermutlich trifft das auch auf ältere A320-200 und A321-100 zu, die auf absehbare Zeit ebenfalls ausgeflottet werden.

(red SG, CvD / PM OS)