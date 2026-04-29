Erster Emirates A380 mit Starlink W-LAN ausgestattet und einsatzbereit

Der A380, das Flaggschiff von Emirates, gilt längst als eines der ikonischsten Flugzeuge der Luftfahrt. Nun ist das erste Flugzeug ausgestattet mit WLAN der nächsten Generation von Starlink an Bord einsatzbereit.

Der Emirates Airbus A380 war eines der ersten Verkehrsflugzeuge der Welt, das Fluggästen Internet an Bord bot. Die Systeme der ersten Generation stellten für das gesamte Flugzeug eine Bandbreite von weniger als 1 Mbit/s bereit. Durch die Installation von drei Starlink-Antennen auf jedem A380 wird Emirates das an Bord verfügbare WLAN um das Tausendfache verbessern - so jedenfalls verspricht es Emirates.

Die erste A380 von Emirates mit neuem Starlink W-LAN an Bord ist diese Woche nach Dubai zurückgekehrt. Die Installation und Zertifizierung erfolgten in Newquay, Großbritannien.

Von der berühmten Bord-Lounge bis zu den charakteristischen Spa-Duschen in der First Class hat der Emirates A380 das Langstreckenreisen immer wieder neu definiert. Mit der nahtlosen Starlink-Konnektivität in allen Reiseklassen entwickelt sich das Emirates A380-Erlebnis erneut weiter und bietet eine vollständig vernetzte Reise über den Wolken.

Als größtes Passagierflugzeug der Welt stellt der A380 besondere technische Herausforderungen - und eröffnet zugleich besondere Möglichkeiten. Diese branchenweit erste Starlink-Konfiguration wurde entwickelt, um den Anforderungen des doppelstöckigen Flugzeugs und seiner hohen Passagierkapazität gerecht zu werden. Sie kann in der gesamten Kabine eine Gesamtbandbreite von mehr als 2 Gbit/s bereitstellen.

Im Vergleich zur Boeing 777 verfügt der A380 über zusätzliche drahtlose Zugangspunkte sowie eine dritte Antenne, um bei höherer Passagierkapazität eine verbesserte Verbindung zu ermöglichen.

Die Starlink-Installationen werden in Kürze in den Emirates Engineering-Einrichtungen in Dubai beginnen, um die Einführung in der gesamten Flotte zu beschleunigen. Emirates ist bestrebt, seiner gesamten Flotte so früh wie möglich die bestmögliche Konnektivität bereitzustellen. Bereits 25 Boeing 777-300ER-Flugzeuge sind mit Starlink ausgestattet; nun nimmt auch der erste A380 mit Starlink den Betrieb auf.

(red TT / EK)