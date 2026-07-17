AUA fliegt ab 2. Oktober wieder nach Amman

Aufgrund der Aggression der Islamischen Republik Iran hatte die AUA im Frühjahr ihr Flugprogramm in den Nahen Osten angepasst und zahlreiche Flüge ausgesetzt. Ab 2. Oktober soll Jordanien wieder angesteuert werden.

Austrian Airlines werden ab dem 2. Oktober 2026 wieder Flüge nach und von Amman aufnehmen. Geplant sind vorerst drei wöchentliche Verbindungen nach und von Amman , der erste Flug hebt als OS97 um 2225 Uhr LT in Wien ab und landet um 0255 in Amman, retour geht es als OS98 dann um 0345 Uhr mit Landung in Wien um 0635 Uhr LT .

aufnehmen. Geplant sind vorerst , der erste Flug hebt als in Wien ab und landet um 0255 in Amman, retour geht es als dann um 0345 Uhr mit . Mit Beginn des Winterflugplans ist eine Aufstockung auf vier wöchentliche Verbindungen geplant.

Damit ergibt sich folgendes Bild für das AUA-Flugprogramm im Nahen und Mittleren Osten, das besonders auch für die Anschlussflüge nach Nordamerika von großer Bedeutung ist:

Tel Aviv – wird seit 16. Juni wieder durchgängig angeboten, aktuell mit 11 wöchentlichen Verbindungen, ab August dann mit 14 wöchentlichen Flügen

– wird seit 16. Juni wieder durchgängig angeboten, aktuell mit 11 wöchentlichen Verbindungen, ab August dann mit 14 wöchentlichen Flügen Amman – Restart mit 2. Oktober 2026 und damit um gut drei Wochen früher als bisher geplant

– mit und damit um gut drei Wochen früher als bisher geplant Erbil – vorerst unverändert ausgesetzt bis 24. Oktober 2026

– vorerst unverändert Teheran – vorerst unverändert ausgesetzt bis 24. Oktober 2026

"Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität. Wir fliegen nur, wenn positive Sicherheitsbewertungen für jeden einzelnen Flug vorliegen", unterstreicht Sprecherin Andrea Hansal das hohe Sicherheitsniveau der Austrian Airlines.

(red BK / SG / OS)