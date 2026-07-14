AUA kritisiert "Falschmeldung" in der Tiroler Kronen Zeitung

Laut einem Bericht der Tiroler Krone, ziehe sich die AUA mit Ende des heurigen Sommerflugplans aus Innsbruck zurück. Die AUA dementiert dies und spricht wörtlich von einer "Falschmeldung" der Tiroler Kronen Zeitung.

"AUA zieht sich aus Innsbruck zurück" - so titelte die Tiroler Krone. Doch laut AUA war dies eine "Falschmeldung", neusprachlich auch "Fake News" genannt.

"Die im genannten Beitrag aufgestellte Behauptung, Austrian Airlines werde sich mit Ende des Sommerflugplans vollständig aus Innsbruck zurückziehen und keine Linienflüge mehr anbieten, entspricht nicht den Tatsachen", so die AUA in einer an die heimischen Medien verschickten Stellungnahme.

Fakt ist lau9t AUA:

Austrian Airlines wird im Winterflugplan 2026/27 das gleiche Flugprogramm ab Innsbruck anbieten wie bereits im vergangenen Winter.

Über das Flugangebot nach dem Winterflugplan sind derzeit noch keine Entscheidungen getroffen. Die Planungen laufen, und Austrian Airlines befindet sich dazu in engem und gutem Austausch mit dem Flughafen Innsbruck.

"Wir bedauern, dass vor Veröffentlichung des Beitrags in der Krone Tirol keine Anfrage an Austrian Airlines gerichtet wurde. Eine Stellungnahme unsererseits hätte die dargestellten Behauptungen richtigstellen können und wäre im Sinne einer sorgfältigen und ausgewogenen Berichterstattung gewesen", betont AUA-Sprecherin Yvonne Wachholder.

(red / OS)