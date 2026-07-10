DC-6 der Flying Bulls überquerte den Atlantik

In den 1950er Jahren überquerten Douglas-Propeller-Flugzeuge der Typen DC-4 und DC-6 regelmäßig den Atlantik. Heute fliegen auf der ganzen Welt nur noch einige wenige Exemplare dieser Typen, zumeist als Frachter oder Feuerlöschflugzeuge. Passagiere befördern sie nicht mehr, und schon gar nicht überqueren sie den Atlantik. Eine ganz besondere DC-6, die ehemalige jugoslawische Präsidenten-Maschine, besitzen die Flying Bulls (siehe unsere ausführliche Fotoreportage zum 60er der Maschine).

Diese Maschine überquerte jetzt den Atlantik von Europa aus - und zwar um zur weltgrößten Flugschau nach Oshkosh in den USA zu fliegen, wie Flying Bulls Chefpilot Raimund Riedmann via Social Media verlautbarte.

"When was the last time, a Douglas DC6 had crossed the Atlantic? Today, we flew Reykjavik to GooseBay in preparation for our visit to Oshkosh 2026! What an experience, as we overflew Greenland VFR with this fantastic weather!!!", so Riedmann auf Facebook.

Dazu postete er auch ein Video aus dem Cockpit der DC-6.

Austrian Wings wünscht dem Team der Flying Bulls DC-6 einen fulminanten Airshow-Auftritt in Oskosh und eine sichere Heimkehr.

(red)