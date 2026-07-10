F-16 Notlandung auf Zakynthos - Jet fängt Feuer

Eine spektakuläre Notlandung ereignete sich am 9. Juli auf der griechischen Insel Zakynthos. Der Pilot des Kampfflugzeuges ist wohlauf.

Wegen technischer Probleme musste der Pilot einer F-16 der griechischen Luftstreitkräfte am 9. Juli 2026 eine Notlandung auf dem Flughafen der Insel Zakynthos durchführen. Die Maschine setzte mit eingefahrenem Fahrwerk auf (Bauchland / Belly landing) und kam auf der Piste zum Stillstand. Der Pilot konnte den Jet sicher verlassen, doch auslaufender Treibstoff entzündete sich und erfasste das Flugzeug, das durch den Brand zerstört wurde, wie Amateuraufnahmen auf Social Media zeigen.

Der Flughafen der beliebten griechischen Ferieninsel musste wegen des Vorfalls mitten in der Hauptsaison gesperrt werden. Ankommende Flüge wurden auf andere Insel-Airports umgeleitet.

(red MK / CvD)