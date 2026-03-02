Griechische F-16 wegen Iran-Krieg nach Zypern verlegt

Nachdem in der Nacht eine Terrordrohne aus der Islamischen Republik Iran auf Zypern eingeschlagen ist, hat Griechenland angekündigt, Zypern zu unterstützen.

Zu diesem Zweck entsandte die griechische Regierung Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge nach Zypern.

Zwei F-16 Block 52+ der griechischen Luftstreitkräfte sind bereits auf der Mittelmeerinsel eingetroffen.

(red)