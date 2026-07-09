Premiere: F-16 der ukrainischen Verteidiger schießen russische Su-35 ab

Seit mehr als vier Jahren überzieht Russland die Ukraine mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der durch tägliche schwere russische Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung gekennzeichnet ist. Erstmals gelang es jetzt ukrainischen Kampffliegern mit ihren F-16 eine russische Suchoi Su-35 abzuschießen.

Wie die Luftwaffe der Ukraine meldete, haben zwei bis drei ukrainische F-16 am 8. Juli 2026 gegen 14:36 Uhr im Osten des Landes eine Suchoi Su-35 der russischen Aggressoren abgeschossen. Die Su-35 ist ein von der Su-27 abgeleiteter zweistrahliger Luftüberlegenheitsjäger, der sich seit 2009 in Serienproduktion befindet. Trotz der langen Produktionsdauer wurden nur etwas mehr als 100 Stück gefertigt. Wie viele davon einsatzbereit sind, ist unbekannt.

Die F-16 Fighting Falcon ist ein einstrahliges Mehrzweckkampfflugzeug, das sich seit 1976 in Serienproduktion befindet. Mehrere westliche Länder statten die Ukraine mit F-16 aus und sorgen auch für die (Um-)Schulung der Piloten und Techniker. Es dürfte sich um den ersten Luftsieg einer ukrainischen F-16 über eine russische Su-35 handeln, wie der international renommierte Militärluftfahrtexperte Martin Rosenkranz (Gründer des Militärluftfahrtmagazins "Aipower.at", das als Archiv weiterhin abrufbar ist) am 8. Juli auf dem Portal "Militär Aktuell" berichtete. Die genaue Zahl der ukrainischen F-16 wird geheim gehalten, Experten schätzen, dass derzeit zwischen 25 und 40 Flugzeuge vorhanden sein dürften.

(red CvD)