Jansa Kaserne: SFCA und Flugmuseum Aviaticum beim Tag der offenen Tür

Am Samstag lädt das Österreichische Bundesheer zum Tag der offenen Tür in die Jansa Kaserne nach Großmittel ein. Vertreten sind auch der Sportfliegerclub Austria, das Flugmuseum Aviaticum und Diamond Aircraft.

Die Jansa Kaserne in Großmittel ist Sitz des Panzergrenadierbataillons 35, das mit Schützenpanzern ausgerüstet ist. Am Samstag, 25. Juli 2026, lädt das Bundesheer von 9 bis 22 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Jansa Kaserne ein. Für Luftfahrtfans interessant: Sowohl der Sportfliegerclub Austria als auch das Flugmuseum Aviaticum vom nahen Flugplatz Wiener Neustadt Ost werden vor Ort ebenfalls mit eigenen Ständen vertreten sein. Neben klassischem militärischen Gerät des Bundesheeres, sind somit auch ein Flugsimulator und historische Luftfahrzeuge in der Jansa-Kaserne zu bestaunen. Außerdem kann man Touren im Flugmuseum Aviaticum buchen.

Ein Schützenpanzer Ulan (Symbolbild) - Besucher können am Tag der offenen Tür am Samstag in Großmittel Gefechtsvorführungen mit diesem Typ erleben und sogar selbst mitfahren!

Der Hausherr, das Panzergrenadierbataillon 35, bietet an diesem Tag natürlich ebenfalls ein umfassendes Programm für Jung und Alt an. Auf die Besucher warten Gefechtsvorführungen, Panzer-Mitfahrten, eine Hüpfburg und vieles mehr. Ein detailliertes Programm findet man hier.

Außerdem ist um 13:30 Uhr der Überflug einer Formation von Diamond-Flugzeugen geplant.

(red)