Bundesheer: Hubschrauberlandung bei zivilen Krankenanstalten in Linz

Die Österreichischen Luftstreitkräfte führten am 19. Juni 2026 eine Einweisung in den AB-212 Hubschrauber mit Sanitätsplattform für die Krankenanstalten Kepler Universitätsklinikum, Unfallkrankenhaus und die FH Gesundheitsberufe OÖ durch.

„Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Militär und zivilen Einrichtungen gewinnt in diesen unsicheren Zeiten noch mehr an Bedeutung. Die Luftstreitkräfte üben daher verstärkt das Zusammenspiel mit verschiedenen Organisationen. Gerade die fliegerische Komponente in Verbindung mit dem Sanitätsbereich stellt eine Überschneidung der Fähigkeiten dar. Dies wird intensiviert“, erklärt der Kommandant der Luftstreitkräfte und Air Chief Generalmajor Gerfried Promberger.

Geübt wurde unter anderem die Landung auf den Hubschrauberlandeplätzen der jeweiligen Krankenhäusern und die Durchführung von „touch-and-go“ Manövern, das kurze Anlanden und sofortige Starten. Ziel war eine Intensivierung der zivil-militärischen Zusammenarbeit bei möglichen Krisen und die Schaffung der Voraussetzung für eine gemeinsame Einsatzführung sowie der Unterschied zwischen zivilen und militärischen fliegerischen Verfahren im Sanitätsbereich. Dem medizinischen Personal wurde die Sanitätsplattform für den Primär- & Sekundärtransport in Luftfahrzeugen vorgestellt. Dabei fand ein reger Austausch zwischen Piloten, Bordtechniker und der diplomiertem Besatzung mit den medizinischen Bediensteten und Studierenden der Gesundheitseinrichtungen statt. Mehr als 100 Personen nahmen die Gelegenheit wahr um sich einen Einblick in die militärische Komponente geben zu lassen.

Mag. Günther Dorfinger, MBA, Kaufmännischer Direktor, Kepler Universitätsklinikum, Priv.-Doz. DDr. Harald Stefanits, stellvertretender ärztlicher Direktor, Kepler Universitätsklinikum, Mag. Maria Lesterl, Direktorin der AUVA-Landesstelle Linz, Dr. Georg Mattiassich, Ärztlicher Leiter des AUVA-UKH Linz und die Geschäftsführerin MMag. Bettina Schneebauer der FH Gesundheitsberufe OÖ sowie der stellvertretende Kommandant der Luftunterstützung Oberst Johann Eckl betonten bei der Veranstaltung, unisono die Notwendigkeit der Synchronisation der Kräfte und zukünftige Kooperationen.

(red / ÖBH MilKdo OÖ)