Der Terrorstaat Russland, der seit vier Jahren täglich schwerste Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht, hat wieder einmal eines seiner eigenen Kampfflugzeuge abgeschossen.

Im Oblast Moskau schoss die russische Flugabwehr laut russischen Bloggern eine Suchoi Su-57 der eigenen Luftstreitkräfte ab. Die Su-57 ist ein zweistrahliges Tarnkappen-Kampfflugzeug der fünften Generation.

Nur etwa 30 Maschinen wurden bisher produziert, wie viele davon einsatzfähig sind, ist unbekannt. Der Verlust dieser Maschine durch "friendly fire" ist daher ein schwerer Schlag für die Luftwaffe des Terrorstaats Russland. Über das Schicksal des Piloten gibt es keine gesicherten Informationen.

Die Ukraine meldete Anfang Mai 2026 einen erfolgreichen Angriff auf zwei Su-57 auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt.

(red)