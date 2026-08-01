"Junge Löwen" gingen am Spitzerberg in die Luft

Bereits traditionell gehört zum jährlichen Programm des Lions Youth Exchange and Camp Program in Österreich auch ein Besuch beim Flugsportzentrum Spitzerberg. Heuer gingen 16 junge Damen und Herren sowie ihre Betreuer aus 10 verschiedenen Nationen am Spitzerberg, einem der ältesten Flugplätze des Landes, in die Luft. Ein Fotobericht von Patrick Huber / www.der-rasende-reporter.info

Das Flugsportzentrum Spitzerberg an der Grenze zur Slowakei gelegen, ist nicht nur der östlichste Flugplatz der Republik, sondern auch einer der traditionsreichsten. Bereits seit dem Jahr 1924 wird in der Region Segelflug betrieben, der Flugplatz in seiner heutigen Form wurde 1929 aus der Taufe gehoben. Wie schon im vergangenen Jahr besuchten die Teilnehmer des Lions Youth Exchange and Camp Program auch heuer wieder den Spitzerberg und hatten die Gelegenheit mit zwei Segelflugzeugen der Typen ASK-13 und ASK-21 in die Luft zu gehen und die Faszination des (lautlosen) Fliegens hautnah zu erfahren. 16 Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren aus aller Welt (Moldawien, Türkei, Estland, Finnland, Niederlande, USA, Italien, Brasilien, Slowenien und Deutschland) sowie ihre Betreuer genossen bei Kaiserwetter einen fantastischen Tag auf dem Flugplatz, der zugleich auch ein wahres Naturparadies ist. Für die kulinarische Verpflegung sorgten das Team des Flugplatzrestaurants Icarus, das bis weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und immer einen Besuch wert ist.

Safety first - beim Segelfliegen ist der Fallschirm obligatorisch. Sicherheitseinweisung inklusive, erst dann geht's in die Luft.

Teamwork: Ohne Kameradschaft geht beim Segelfliegen nichts.

Die ASK 13 von Schleicher ist ein bewährtes zweisitziges Segelflugzeug. Seinen Erstflug absolvierte dieser Typ im Jahr 1966, die Produktion lief bis 1980. Dank sachgemäßer Wartung - wie sie am Spitzerberg selbstverständlich ist - können diese robusten Maschinen über viele Jahrzehnte sicher betrieben werden. Unzählige Flugschüler und auch Airline-Kapitäne verdienten sich darauf ihre ersten fliegerischen Sporen.

Schon der Windenstart war ein Erlebnis für die jungen Besucher.

Die ASK 21 wurde in den 1970er Jahren als Nachfolger der ASK 13 konzipiert. Dieser Typ befindet sich noch heute in Produktion und ist kunstflugtauglich.

Flieger, grüß' mir die Sonne ...

Über das Programm

Das Lions Youth Exchange and Camp Program ist das internationale Friedensprogramm von Lions International. Seit mehr als 60 Jahren bringt es junge Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen zusammen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung. Jugendliche aus aller Welt lernen im Rahmen eines Aufenthalts in Gastfamilien und eines anschließenden internationalen Camps Österreich, unsere Kultur und unsere Lebensweise kennen. Im Gegenzug entsenden österreichische Lions Clubs Jugendliche als Botschafterinnen und Botschafter unseres Landes in über 100 Camps weltweit.

Das internationale Lions Youth Camp & Exchange „Vienna and Around 2026" fand vom 11. Juli bis 1. August 2026 statt. Nach einer Woche bei österreichischen Gastfamilien verbrachten die jungen Menschen zwei abwechslungsreiche Campwochen in Loosdorf und Neusiedl am See. Das Programm umfasste kulturelle Höhepunkte, sportliche Aktivitäten, kreative Workshops und zahlreiche internationale Begegnungen. Das gesamte Camp wurde von Lions-Mitgliedern und weiteren Helfern ehrenamtlich organisiert. "Mein Team in Neusiedl und ich investieren sehr viel Zeit und persönliches Engagement, um den Jugendlichen ein professionell organisiertes und nachhaltiges Erlebnis zu ermöglichen", so Organisatorin Andrea Schatke gegenüber dem Autor.

Unterstützungen durch Lions Clubs und weitere Partner tragen wesentlich dazu bei, dieses hochwertige Programm zu finanzieren und Österreich als gastfreundliches, weltoffenes Land zu präsentieren. Schatke: "Wir verstehen eine solche Unterstützung als Partnerschaft für ein international anerkanntes Jugend- und Friedensprojekt. Der Segelflugtag am Spitzerberg kann durch die großzügige Unterstützung des Pilotenteams nun schon traditionell seit einigen Jahren stattfinden. Es ist ein einmaliges Erlebnis für die jungen Menschen."

Text & Fotos: Patrick Huber