Fotobericht: "The great Waldo Pepper" beim Sommerkino am Flugsportzentrum Spitzerberg

Am 3. und 4. Juli ging das Sommerkino am Flugsportzentrum Spitzerberg bereits zum dritten Mal über die Bühne. Gezeigt wurde unter anderem der Filmklassiker "The great Waldo Pepper", deutscher Titel "Tollkühne Flieger", mit Robert Redford und Susan Sarandon.

Das "Flugsportzentrum Spitzerberg" im "k.u.k.-Dreiländereck" Österreich-Ungarn-Slowakei ist ohne Zweifel einer der traditionsreichsten Flugplätze Österreichs - und der östlichste noch dazu. Zu seinen Besonderheiten zählen nicht nur die wundervolle Flora und Fauna (hier sagen sich Fuchs, Hase und Ziesel im wahrsten Sinne des Wortes gute Nacht), sondern die Flieger der am Platz ansässigen Vereine zeichnen sich auch durch einen besonderen Gemeinschaftssinn und Kameradschaft aus. Andreas Baumann, im Hauptberuf auf dem linken Sitz eines zweistrahligen Großraumflugzeuges zu finden, organisierte am vergangenen Freitag und Samstag bereits zum dritten Mal ein Open Air Sommerkino direkt am Vorfeld des Flugplatzes Spitzerberg, das damit schon als Traditionsveranstaltung bezeichnet werden kann. Die technische Umsetzung übernahm das bewährte slowakische Unternehmen "Kinocak" aus Prešov (Deutsch: Eperies). Das zeigt, dass in dieser Grenzregion die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelebter Alltag ist und so sind auch am Flugsportzentrum Spitzerberg neben Deutsch und Englisch (die internationale Pilotensprache) Slowakisch und Ungarisch als "Arbeitssprachen" weit verbreitet. Hier, am einzigartigen Spitzerberg, wird die alte Weisheit "Fliegen verbindet Menschen und Länder" aktiv gelebt. Das ist schön.

Ein historisches Fahrzeug als Imbiss-Wagen.

Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Vorfeld des Flugsportzentrums Spitzerberg in ein Freiluftkino.

Katarina und Gabriel, stets gut gelaunt, wahre Gastronomie-Virtuosen und perfekte Gastgeber, sorgten für das leibliche Wohl der Besucher. Ein Spitzerberg ohne das Restaurant Icarus ist undenkbar, denn bevor es dieses Lokal gab, sorgte lediglich eine "bessere Kantine" am Platz für Verpflegung. Kati und Gabriel waren ein wahrer Segen für den Spitzerberg und wurden vom leider viel zu früh verstorbenen Langzeit-Obmann Rudi Wenighofer bei der Übernahme des Lokals unterstützt.

Nach Ende des offiziellen Flugbetriebes wurden Leinwand, der Projektor und die Sitzgelegenheiten auf dem Vorfeld vor dem Hangar aufgebaut. Kurz nach 21 Uhr ging es los, wobei - wie es sich im Kino gehört - zunächst einmal "Werbung" auf dem Programm stand. Diese Werbung war jedoch eine Klasse für sich, denn es war der neue Promo-Film des Spitzerberg, der einen eigenen Oscar verdient hätte.

Das Publikum war bunt gemischt und da auch Slowaken darunter waren, hatte Organisator Andreas Baumann dafür gesorgt, dass die Filme mit englischen Untertiteln gezeigt wurden.

Am Freitag, 3. Juli 2026, wurde "Rocketeer" gezeigt, am Samstag stand dann "The great Waldo Pepper" mit Robert Redford und Susan Sarandon auf dem Programm. In diesem Film brilliert Robert Redford als Schauflieger im Amerika der 1920er Jahre. Keine einzige Aufnahme wurde mit Modellen oder Tricktechnik gedreht, es sind alles echte Flugaufnahmen, was beim Publikum natürlich für Begeisterung sorgte.

Vor Filmbeginn erläuterte Organisator Andreas Baumann - leidenschaftlicher Motor- und Segelflieger - den Besuchern einige interessante Hintergrundinformationen zum Film.

Zu einem zünftigen Kinoabend gehört natürlich auch Verpflegung - und für die sorgten Katarina und Gabriel Mehes vom großartigen Restaurant Icarus am Spitzerberg mit viel Herzblut und gastronomischer Kompetenz. Neben klassischem Popcorn aus der Popcorn-Maschine (der Duft zog über das Vorfeld) grillten Katarina und Gabriel auch frisch am offenen Grill - ob Käsekrainer oder Bratwurst, es blieben keine Wünsche offen. Für die Erfrischung standen Getränke - vom Bier bis zur alkoholfreien Limonade - zur Verfügung, stilecht ausgegeben aus einem historischen Imbisswagen, der aufgrund seiner Wellblech-Außenhaut an die legendäre "Tante Ju" erinnerte - und damit perfekt zum Ambiente des Spitzerberg passte.

Frisch über offener Flamme gegrillt - da musste man einfach zugreifen, auch wenn die Waage es einem eigentlich "verbot" ...

Die Stimmung war - wie schon in den vergangenen Jahren ausgezeichnet, daran konnten auch ein paar Regentropfen nichts ändern.

Alle Aufnahmen in "The great Waldo Pepper" wurden mit echten Flugzeugen gedreht - Stunts inklusive.

Nach Ende der Vorstellung wurde die Ausrüstung abgebaut, in einen Kastenwagen geladen und das Team von Kinocak fuhr zurück in die Slowakei.

Man darf gespannt sein, welche Filme beim Sommerkino 2027 auf dem Programm stehen ...

Weitere Fotoimpressionen

Oldtimer-Automobil und modernes Flugzeug am Vorfeld. Im Hintergrund der "Berg", der dem Flugplatz seinen Namen gab.

Der Duft des frischen Popcorns ließ Kinderaugen leuchten.

Auch nach Filmende wurde trotz später Stunde noch gegessen, geplaudert und getrunken.

Rasch war die mobile Kinoausrüstung verstaut.

Der Filmprojektor.

Text & Fotos: Patrick Huber