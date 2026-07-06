Fotobericht: "The great Waldo Pepper" beim Sommerkino am Flugsportzentrum Spitzerberg

Das "Flugsportzentrum Spitzerberg" im "k.u.k.-Dreiländereck" Österreich-Ungarn-Slowakei ist ohne Zweifel einer der traditionsreichsten Flugplätze Österreichs - und der östlichste noch dazu. Zu seinen Besonderheiten zählen nicht nur die wundervolle Flora und Fauna (hier sagen sich Fuchs, Hase und Ziesel im wahrsten Sinne des Wortes gute Nacht), sondern die Flieger der am Platz ansässigen Vereine zeichnen sich auch durch einen besonderen Gemeinschaftssinn und Kameradschaft aus. Andreas Baumann, im Hauptberuf auf dem linken Sitz eines zweistrahligen Großraumflugzeuges zu finden, organisierte am vergangenen Freitag und Samstag bereits zum dritten Mal ein Open Air Sommerkino direkt am Vorfeld des Flugplatzes Spitzerberg, das damit schon als Traditionsveranstaltung bezeichnet werden kann. Die technische Umsetzung übernahm das bewährte slowakische Unternehmen "Kinocak" aus Prešov (Deutsch: Eperies). Das zeigt, dass in dieser Grenzregion die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelebter Alltag ist und so sind auch am Flugsportzentrum Spitzerberg neben Deutsch und Englisch (die internationale Pilotensprache) Slowakisch und Ungarisch als "Arbeitssprachen" weit verbreitet. Hier, am einzigartigen Spitzerberg, wird die alte Weisheit "Fliegen verbindet Menschen und Länder" aktiv gelebt. Das ist schön.
Nach Ende des offiziellen Flugbetriebes wurden Leinwand, der Projektor und die Sitzgelegenheiten auf dem Vorfeld vor dem Hangar aufgebaut. Kurz nach 21 Uhr ging es los, wobei - wie es sich im Kino gehört - zunächst einmal "Werbung" auf dem Programm stand. Diese Werbung war jedoch eine Klasse für sich, denn es war der neue Promo-Film des Spitzerberg, der einen eigenen Oscar verdient hätte.
Am Freitag, 3. Juli 2026, wurde "Rocketeer" gezeigt, am Samstag stand dann "The great Waldo Pepper" mit Robert Redford und Susan Sarandon auf dem Programm. In diesem Film brilliert Robert Redford als Schauflieger im Amerika der 1920er Jahre. Keine einzige Aufnahme wurde mit Modellen oder Tricktechnik gedreht, es sind alles echte Flugaufnahmen, was beim Publikum natürlich für Begeisterung sorgte.
Zu einem zünftigen Kinoabend gehört natürlich auch Verpflegung - und für die sorgten Katarina und Gabriel Mehes vom großartigen Restaurant Icarus am Spitzerberg mit viel Herzblut und gastronomischer Kompetenz. Neben klassischem Popcorn aus der Popcorn-Maschine (der Duft zog über das Vorfeld) grillten Katarina und Gabriel auch frisch am offenen Grill - ob Käsekrainer oder Bratwurst, es blieben keine Wünsche offen. Für die Erfrischung standen Getränke - vom Bier bis zur alkoholfreien Limonade - zur Verfügung, stilecht ausgegeben aus einem historischen Imbisswagen, der aufgrund seiner Wellblech-Außenhaut an die legendäre "Tante Ju" erinnerte - und damit perfekt zum Ambiente des Spitzerberg passte.
Die Stimmung war - wie schon in den vergangenen Jahren ausgezeichnet, daran konnten auch ein paar Regentropfen nichts ändern.
Nach Ende der Vorstellung wurde die Ausrüstung abgebaut, in einen Kastenwagen geladen und das Team von Kinocak fuhr zurück in die Slowakei.
Man darf gespannt sein, welche Filme beim Sommerkino 2027 auf dem Programm stehen ...
Weitere Fotoimpressionen
Text & Fotos: Patrick Huber