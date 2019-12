Flughafenfreunde Wien: Ein guter Trunk für den guten Zweck

Viel ansprechender könnte ein Vorweihnachtstreffen für Aviatik-Fans kaum ausfallen: im Foyer zur Besucherterrasse des Wiener Airports luden die Flughafenfreunde zum Advent-Umtrunk.

Sechs Stunden lang stand Besuchern nicht nur der Zutritt zur Aussichtsterrasse kostenlos offen, sondern es gab gegen einen kleinen Obolus auch wärmenden Waldviertler Glühmost, alkoholfreien Winterpunsch sowie diverse Gaumenfreuden zur Stärkung.

Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird an die "Help Alliance" zugunsten deren Projekts "iThema" gespendet, das seit 13 Jahren unterprivilegierten, am Rande der Gesellschafft lebenden Kindern in den Townships von Kapstadt eine hochwertige Frühschulerziehung ermöglicht. "Wir können einen Reinerlös von 489,75 Euro verbuchen, den unser Verein auf eine Spendensumme in Höhe von 666,00 Euro aufstockt", bilanziert Flughafenfreunde-Obmann Gernot Kastner gegenüber Austrian Wings, der sich bei den 120 Besuchern sowie dem Flughafen Wien und dem österreichischen Luftverband für die Kooperation bedankt.

(red Aig)