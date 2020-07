Flughafenfreunde Wien luden wieder Open Air Vereinsabend

In diesem Jahr durfte der Verein Flughafenvorstand Julian Jäger als Gastredner begrüßen. Referiert wurde über die aktuelle Situation am Flughafen Wien, die Maßnahmen in der Krise und auch über die Bauprojekte am Flughafen. Auch sprach Jäger ein Lob für die Mitarbeiter des Flughafen Wien, die sich aktuell in Kurzarbeit befinden, aus, und betonte laut Angaben von Winkler zudem die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein der Flughafenfreunde und dem Airport.

Claudia Winkler betonte, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig sei, als Verein eng mit dem Flughafen Zusammenzuarbeiten und diesen bestmöglich zu unterstützen. Man sollte die Angebote des Flughafens nutzen, wie zum Beispiel die Attraktionen der Besucherwelt, damit bald wieder in eine Normalität einkehren könne.

"Zum Abschluss des Abends wurde Julian Jäger die goldene Ehrennadel der Flughafenfreunde Wien verliehen, welche freundlicherweise von der Goldschmiede Urban zur Verfügung gestellt wurde", so Winkler.

Der Verein brachte mit der Verleihung seine Wertschätzung und Dankbarkeit für die langjährige gute Zusammenarbeit und Unterstützung des Vereins durch den Flughafen zum Ausdruck. Die Mitglieder ließen den gelungenen Abend dann auf der extra länger geöffneten Besucherterrasse ausklingen.

(red / Flughafenfreunde Wien)