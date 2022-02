Vorstandswahl bei den Flughafenfreunden Wien

Auf den anderen Positionen gab es neue Gesichter die einstimmig gewählt wurden. Neue Kassierin ist Priska Glatzer, die das Amt bereits seit 1.1.2022 übernommen hat. Ihr Stellvertreter ist Christian Martinek, der ebenfalls einschlägige Branchenerfahrung und -kontakte mitbringt.

Neue Schriftführerin ist Claudia Burghart. Damit besteht der Vorstand zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aus gleich vielen Frauen wie Männern. Ihr Stellvertreter ist Thomas Preis. Beide sind erst kurz im Verein. „Es freut mich, dass wir immer neue und engagierte Mitglieder für den Verein gewinnen können und diese auch teilweise gleich Verantwortung übernehmen.“ so Obmann Gernot Kastner.

Auf den neuen Vorstand wartet im kommenden Jahr, neben dem jährlichen Sammer- und Reiseinfo-Tag am 14.5.2022, auch ein zusätzliches ein Großevent. Der Verein feiert am 15.9.2022 sein 30-jähriges Bestehen mit einer großen Feier am Flughafen Wien. Das Jahr steht auch Motto „back to normal“ in der Hoffnung wieder zu einem Vereinsleben zurückzukehren, wie vor COVID mit Vereinsabenden am Flughafen Wien.

Der aktuelle Vorstand

Obmann: Gernot KASTNER

Obmann Stv.: Claudia WINKLER

Kassier: Priska GLATZER

Kassier Stv. : Christian MARTINEK

Schriftführer: Claudia BURGHART

Schriftführer Stv.: Thomas PREIS

(red / FHF Wien)