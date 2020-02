Coronavirus: Israel ändert Einreisebestimmungen

Israelische Behörden untersagen Einreise, sofern sich Passagiere in den letzten 14 Tagen in China aufgehalten haben.

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie in China wurden nun folgenden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen von den israelischen Behörden ergriffen wurden, um die Verbreitung des Virus zu minimieren:

Seit dem 3. Februar 2020, 12:00 Uhr Ortszeit, hat die israelische Regierung Maßnahmen ergriffen, um das Coronavirus von Israel fern zu halten (diese Maßnahmen bleiben bis auf weiteres in Kraft): Allen Passagieren, die China 14 Tage vor ihrer Abreise nach Israel besucht haben, wird die Einreise nach Israel verweigert. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, die Passagiere in das Herkunfts-/Abflugland zurückzubringen, wenn sie in Israel ankommen und diese Bedingung nicht erfüllt ist.

Die Passagiere werden während des Check-in-Verfahrens am Abflughafen nach ihren bisherigen Reisen gefragt und diese Informationen werden von der Einwanderungsbehörde sowohl am Abflug- als auch am Ankunftsflughafen überprüft.

Wenn Passagiere unter die oben genannte Bedingung fallen und sich entscheiden, ihre Reise zu stornieren/zu ändern, sollen sie sich mit ihrer Fluglinie in Verbindung setzen.

Passagiere im Besitz einer israelischen Staatsbürgerschaft sind davon nicht betroffen. Diesen Passagieren wird die Einreise nach Israel gestattet und sie werden bei der Ankunft von den israelischen Behörden entsprechend instruiert.

(red / W6)