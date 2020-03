COVID-19: ANA streicht Wien-Flüge

ANA passt angesichts der aktuellen Pandemie-Situation, der daraus resultierenden Reisewarnungen und auch der Buchungslage ihr Angebot zwischen dem deutschsprachigen Raum und Japan an und reduziert die Flugverbindungen auf ein Minimum. In der Zeit zwischen dem 29. März und dem 24. April 2020 verkehrt der japanische Marktführer daher lediglich dreimal pro Woche zwischen Frankfurt und Tokio/Haneda.



Flugtage für die Strecke Frankfurt – Tokio/Haneda sind Montag, Donnerstag und Samstag. Die Airline startet nur vormittags um 11.30 Uhr mit dem Flug NH 204, der Rückflug von Tokio nach Frankfurt trägt die Flugnummer NH 203. Der Abendflug zwischen Frankfurt und Tokio entfällt bis zum 24. April 2020 komplett.



Ebenso entfallen bis zum 24. April 2020 auch die Flugverbindungen von München, Düsseldorf und Wien nach Tokio. Alle drei Strecken waren bislang täglich bedient worden. In Europa entfallen auch die Flugverbindungen ab Brüssel und Paris komplett. Der Start der neuen Strecke Mailand – Tokio/Haneda wird auf Mai verschoben. Lediglich London bleibt – ebenso wie Frankfurt – mit drei wöchentlichen Flügen nach Tokio/Haneda an das Rumpf-Streckennetz der ANA angebunden.

(red / NH)