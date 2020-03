Corona-Ausbreitung: Schließung von Berlin Tegel möglich

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, ist eine vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel offenbar in greifbare Nähe gerückt. "Also ich werde hier nicht das Versprechen abgeben, dass zum Beispiel Tegel oder eine andere Betriebsstätte des Flughafens nicht temporär geschlossen wird", zitierten deutsche Medien den Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz.

Der wenige noch verbliebene Flugverkehr würde im Falle einer Schließung von Tegel auf den Flughafen Schönefeld umgeleitet werden, heißt es.

