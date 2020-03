Gestartet waren die beiden Flugzeuge mit den Kennzeichen OE-LPD ("Spirit of Austria") und OE-LPC ("Dream of Freedom") bereits vorgestern - wir berichteten. An Bord jeder Maschine befand sich eine sechsköpfige Besatzung. Nach einem 18-stündigen Aufenthalt in China ging es zurück nach Österreich.

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech und Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger

An Bord der beiden Jets waren 130 Tonnen dringend benötigte medizinische Hilfsgüter wie Schutzmasken, Schutzanzüge und dergleichen.

