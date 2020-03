EL AL Israel Airlines: Update zum "Corona"-Flugplan

Gonen Usishkin, CEO von EL AL verkündete am gestrigen Abend: „EL AL hat eine große Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Flugrouten von und nach Israel in Notfällen zu übernehmen und wird daher je nach Notwendigkeit weiterhin Flüge in die USA, nach Kanada, Europa und Afrika durchführen." In Anbetracht der aktuellen Situation wurde beschlossen, Änderungen und kommerzielle Anpassungen des Flugplans vorzunehmen, wobei eine Reihe wichtiger Maßnahmen zur Wahrung der Flugverbindungen Israels, der Gesundheit und Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern sowie die Bereitstellung von Lösungen für die Kunden durch die Suche nach alternativen Flügen für Passagiere, die noch fliegen möchten, berücksichtigt werden.

Aktuelle Richtlinien der Airline

EL AL Israel Airlines Ticketinhaber, deren Reise bis zum 31.3.2020 anzutreten wäre, können ihre Tickets für Abflüge bis zum 28.2.2021 umbuchen. Die Umbuchung ist kostenlos und muss vor Abflug erfolgen. Passagiere sollten beachten, dass etwaige Tarifdifferenzen bei nichtverfügbaren Kapazitäten zu bezahlen sind. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse wird das Unternehmen seinen Matmid-Vielfliegern ermöglichen, ihren Premium-Status im Matmid-Vielfliegerclub beizubehalten. Mitglieder, deren Status bis Ende August abläuft, können ihren Status für weitere sechs Monate behalten. Das Unternehmen wird in naher Zukunft weitere Vielflieger-Updates bereitstellen. Mehr Informationen zu der aktuellen Richtlinie finden Passagiere unter https://bit.ly/3342GCS .

(red / LY)