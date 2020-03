Coronavirus: EL AL Israel Airlines kündigt Sparpaket und 1.000 Kündigungen offiziell an

EL AL Israel Airlines erlebt in der aktuellen Situation einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Flügen. Gonen Usishkin, CEO von EL AL, hat gemeinsam mit Herrn Avi Edri, Vorsitzender der Gewerkschaft der Transportmitarbeit und Herrn Sharon Ben Yitzhak, Vorsitzender des Vertreters der EL AL-Gewerkschaft, folgende Maßnahmen angekündigt, die in den kommenden Tagen in Kraft treten sollen:

• Gehaltskürzungen von 20 Prozent für den Verwaltungsrat und die Mitglieder der Geschäftsleitung von EL AL zum 1. März.

• Eine Entlassung von 1.000 Zeitarbeitskräften und Festangestellten infolge des Rückgangs des Tätigkeitsvolumens und des Einkommensrückgangs (wir berichteten)

• Eine Aufforderung an die israelische Gewerkschaftsföderation „Histadrut" und den Arbeitnehmervertreter von EL AL, die Löhne der Arbeitnehmer mit höheren Löhnen unter den regulären Arbeitnehmern des Tarifvertrags um 20 Prozent zu senken.

• Aussetzung der Aufnahme neuer Mitarbeiter in das Unternehmen, bis sich die Situation ändert.

• Aktuelle Beseitigung aller nicht wesentlichen und nicht notwendigen Ausgaben.

Gonen Usishkin, CEO von EL AL, sagte: „Ich bin entschlossen, alles zu tun, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und mutig, offen und fair zu handeln. Es ist kein einfacher Tag für uns, und die Schritte, die wir beschlossen haben, treffen uns persönlich mit Schmerz. Schmerz für die Menschen, von denen wir uns verabschieden müssen, die Verantwortung aller Mitarbeiter von EL AL, an den intensiven Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderung beteiligt zu sein, und das persönliche Beispiel der Manager in einer signifikanten Kürzung ihrer Löhne. Dieser Schritt ist Teil einer Reihe von Schritten, die unternommen werden, damit das Unternehmen diese Krise überwinden und daraus hervorgehen kann."

(red / LY)