LaudaMotion "jammert" über Parkgebühren am Flughafen Wien

Ebenso wie bei der AUA ruht auch bei der Wiener Ryanair-Basis (Markenname LaudaMotion) derzeit der Flugbetrieb. Als daraus resultierende Folge sind sämtliche LaudaMotion-Jets sowie einige Boeing 737 in Ryanair-Farben auf dem Flughafen Wien abgestellt. In einer Presseaussendung jammert das Management von LaudaMotion jetzt über die seiner Meinung nach "ungerechtfertigten Parkgebühren" und fordert diesbezüglich sogar Hilfe von der Regierung.

Am Flughafen Wien reagiert man auf das seltsame Gebaren des Billigfliegers verwundert. Ein Sprecher erklärte, die Parkgebühren seien "niedrig": "Für LaudaMotion sind das etwa 65 Euro am Tag pro Flugzeug." Zum Vergleich: Würde jemand sein Auto auf dem Parkplatz "K3" abstellen, so würde er für 24 Stunden in etwa das doppelte dieses Betrages, nämlich rund 120 Euro bezahlen.

Eine Bevorzugung von Ryanair/LaudaMotion gegenüber anderen Fluglinien lehnte der Flughafen ab, denn dies sei schon allein aus wettbewerbsrechtlichen Gründen gar nicht möglich.

Abgesehen davon sei LaudaMotion nicht verpflichtet, die Maschinen in Wien zu parken. Die Airline könne gegebenenfalls auch auf andere Flughäfen, die günstiger seien, ausweichen. So sind etwa auch zahlreiche Maschinen anderer Airlines auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava abgestellt.

