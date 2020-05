Ryanair-Chef droht unverhohlen mit Ende von Österreich-Tochter LaudaMotion

Was bislang lediglich in internen Mails an die Belegschaft von LaudaMotion angedroht wurde, hat Ryanair-Chef Michael O'Leary nun offiziell gegenüber Medien verkündet: Die geplante Schließung des Österreich-Ablegers, sollten die Mitarbeiter nicht einen neuen Kollektivvertrag mit noch niedrigeren Gehältern akzeptieren. Die Deadline dafür ende - wie berichtet - am 20. Mai dieses Jahres.

Ryanair- (und damit auch LaudaMotion-)Chef Michael O'Leary - Foto: Austrian Wings Media Crew

O'Leary: "Wenn wir Lauda schließen, kommt sie als Ryanair zurück: größer und angriffslustiger als Lauda jemals war."

(red)