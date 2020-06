Ryanair-Boss O'Leary bezeichnet österreichischen Minister als "verrückt"

In einer Presseaussendung kündigt Ryanair 64 Flugverbindungen ab Wien an und attackiert die österreichische Regierung scharf.

Der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik von Gewerkschaften und Belegschaftsvertretern stehende irische Billigflieger Ryanair hat in einer Presseaussendung 67 Flugverbindungen ab Österreich angekündigt - 64 ab Wien, 2 ab Salzburg und eine ab Klagenfurt.

In der Presseaussendung spricht Ryanair-Chef Michael O'Leary persönlich von "some crazy Austrian Minister" (einem verrückten österreichischen Minister), weil er offensichtlich mit dem von Österreich zum Schutz von Personal und Umwelt geplanten Mindestflugpreis von 40 Euro nicht einverstanden ist. In der gleichen Aussendung kündigte O'Leary Kampfpreise von 9,99 Euro an.

Erst gestern war bekannt geworden, dass die Ryanair-Tochter LaudaMotion Mitarbeiterinnen im Mutterschutz kündigen will, beziehungsweise dies sogar schon getan haben soll. Auf Anfrage hüllten sich Pressesprecherin Theresa Vorsteher und LaudaMotion-Geschäftsführer Andres Gruber allerdings in Schweigen - wir berichteten.

