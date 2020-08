AUA nimmt weitere Destinationen auf

Austrian Airlines nimmt weitere Destinationen in den Flugplan auf. Ab heute fliegt Österreichs Heimatairline wieder nach Erbil. Eine Maschine aus der Airbus A320 Familie wird 3 Mal pro Woche zwischen Wien und der Stadt im Nordirak abheben. Auf dieser Strecke sind vor allem Transferpassagiere unterwegs, die in Wien umsteigen, zum Beispiel aus oder in Richtung USA. Zum Ende des Monats nimmt Austrian Airlines zudem mit Köln eine weitere Destination in Deutschland ins Programm. Ab 31. August ist die Stadt am Rhein mit bis zu 2 täglichen Verbindungen wieder im Flugplan vertreten. Die Wiederaufnahme von Jordaniens Hauptstadt Amman ist für 3. September geplant, der Neustart nach Tel Aviv für 14. September.

„Jede weitere Destination verbessert unser Angebot und erhöht die Reisemöglichkeiten unserer Gäste“, sagt Austrian Airlines CCO Andreas Otto. „Wer nachweislich gesund ist, soll auch reisen dürfen. Daher setzen wir uns für international flächendeckende, kostengünstige COVID 19-Tests für alle Fluggäste aus Risikoländern ein.“ Die derzeit auf dem Flughafen Wien angebotenen Tests sind allerdings trotz Verbilligung noch immer rund doppelt so teuer wie jene am Flughafen Frankfurt am Main.

Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere den aktuellen Austrian Airlines Flugplan sowie Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, Maskenpflicht oder Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt. Darüber hinaus finden Passagiere die aktuellen Einreisebestimmungen für ihre jeweilige Destination.

(red / AUA)