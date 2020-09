Iran Air reaktiviert Boeing 747-200

Vor rund viereinhalb Jahren musterte Iran Air ihre letzte Passagier-Boeing 747-200 aus - wir berichteten. Die 747SP, die offiziell zwei Jahre davor stillgelegt worden waren, flogen dagegen vorerst weiter, ehe sie in den vergangenen Jahren schließlich doch ausgemustert wurden. Damit war die Ära der Passagier-Jumbos bei Iran Air vorbei. Kürzlich schrieb Iran Air ihre stillgelegten 747 zum Verkauf aus.

Als einzige 747 verblieb die 747-200M mit der Kennung EP-ICD in der Flotte. Doch auch dieses als Frachtflugzeug genutzte Exemplar war längere Zeit nicht mehr in der Luft.

Doch in den vergangenen Monaten wurde der 32 Jahre alte Veteran der Lüfte laut iranischen Medienbericht wieder in einen flugfähigen Zustand versetzt. Erschwerend bei den Arbeiten waren die Sanktionen gegen den Iran, die die Ersatzteilbeschaffung auf legalem Weg de facto unmöglich machten. Etliche der benötigten Komponenten seien von den Iranern daher selbst gefertigt worden. Diese Aufnahme zeigt die Maschine Ende Juli 2020 im Flug. Laut iranischen Berichten wurde der Vierstrahler unter anderem für den Transport medizinischer Hilfsgüter im Rahmen der COVID-19 Pandemie genutzt.

Künftig soll die Maschine unabhängig davon auf Frachtflügen - vornehmlich zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten - eingesetzt werden.

Seltenes Flugzeug, bewegte Vergangenheit

Die EP-ICD wurde im September 1988 an die niederländische Martinair als PH-MCF ausgeliefert und war an verschiedene Betreiber verleased, unter anderem die australische Qantas sowie Singapore Airlines. Im April 2008 übernahm AWAS Aviation Services Inc die Maschine unter der Kennung N6009F. Bereits ab Mai 2008 flog sie dann als TC-AKZ für Ankair, ging allerdings im Juli 2008 an Iran Air Cargo, wo sie ihre heutige Registrierung EP-ICD erhielt.

Es handelt sich dabei um eine Boeing 747-200M, die - für einen Frachter unüblich - über Fenster um Hauptdeck verfügt. Das hat allerdings damit zu tun, dass die M-Version als "Kombi" konzipiert wurde. Dieser Untertyp kann als reines Passagier- oder Frachtflugzeug sowie in fünf frei umrüstbaren Passagier/Fracht-Konfigurationen betrieben werden. Dafür verfügt sie neben den klassischen Türen auch über eine seitliche Frachtluke im Hauptdeck auf der linken Rumpfseite sowie eine aufklappbare Nase. Obwohl folglich technisch und theoretisch auch der Einsatz als Passagierflugzeug möglich wäre, hat Iran Air den lokalen Medien zufolge keine diesbezüglichen Ambitionen.

Der Einsatz der 747 als kombiniertes Passagier- und Frachtflugzeug war von den meisten Airlines nach dem Absturz der "Helderberg" im Jahr 1987 eingestellt worden.

Vor elf Jahren war die EP-ICD übrigens im Rahmen eines Sonderfluges auch auf dem Flughafen Wien zu Gast - wir berichteten.

(red)