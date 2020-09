Vor 10 Jahren: Letzter Jumbo-Besuch von Iran Air auf dem Flughafen Wien

"Kinder, wie die Zeit vergeht." Wer hat diesen abgedroschenen Spruch nicht schon einmal von seinen Eltern oder Großeltern gehört? Und doch trifft er irgendwie zu. Als Luftfahrtjournalist oder Planespotter kann man das auch sehr gut an der seit Jahren immer geringer werdenden Typenvielfalt auf den Flughäfen ausmachen. Ikonen der Luftfahrt wie die DC-9, MD-80, Boeing 737-200, Boeing 727, DC-10, Lockheed Tristar, Trident, TU-134, TU-154, etc ... sind mittlerweile (fast vollständig) vom Himmel verschwunden und durch einen Einheitsbrei aus 737/A320 777/787/A350 ersetzt worden ...

So ist es mittlerweile auch schon etwas mehr als zehn Jahre her, dass das letzte Mal eine Passagier-Boeing 747 der Iran Air auf dem Flughafen Wien zu Gast war - und selbst damals, im Juli 2010 war das schon ein "Special", für das die Planespotter selbst die Mühe einer weiten Anfahrt auf sich nahmen.

Denn regulär waren die Jumbos der Iran Air in Wien zu diesem Zeitpunkt (anders als in den 1970er Jahren) schon längst nicht mehr zu Besuch. Als jedoch eine der damals schon ausgesprochen seltenen 747SP auf der Seite des Flughafens Wien angekündigt wurde, packten viele Planespotter ihre Akkus, Kameras und Speicherkarten ein, um sich auf den Weg zum VIE zu machen.

Leider war die Uhrzeit, um die die Maschine ankommen sollte, nicht gerade ideal. Denn sie lag genau in jenem Zeitfenster, in dem die Flugsicherung gerne von Piste 34 auf Piste 29 wechselt. So verteilten sich die Fotografen - je nach persönlicher Einschätzung - und hofften. Für diejenigen, die sich bei der 34 positioniert hatten, schlug Murphys law unerbittlich zu: Als erste Maschine landete der Jumbo NICHT auf 34, sondern auf 29.

Doch die enttäuschten Spotter gaben nicht auf, fuhren zunächst auf das Parkhaus 4, um die Maschine beim Tanken zu beobachten und dann weiter "zur Kurve" für den Abflug auf der 29 - und hatten Erfolg.

Nur zwei Tage nach diesem Besuch wurden Teile der Iran Air Flotte (darunter alle Jumbos) auf die Schwarze Liste der EU gesetzt. Soweit unserer Redaktion bekannt ist, war der Besuch der EP-IAC am 4. Juli 2010 die letzte Landung eines von einer Boeing 747 durchgeführten Iran Air Passagierfluges in Wien. Sollte jemand unserer geschätzten Leser gegenteilige Informationen haben, bitte um ein Mail an unsere Redaktion - vielen Dank.

Hier geht's zu unserem damaligen Fotobericht.

(red)