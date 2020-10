Flugpolizei probte den Ernstfall

Zwölf Bedienstete der Flugeinsatzstelle Wien der Flugpolizei des Bundesministeriums für Inneres übten kürzlich mit zwei Hubschraubern am Hochkar in Niederösterreich unter anderem das Retten von Verletzten.

Den Ernstfall übte die Flugeinsatzstelle Wien der Flugpolizei des Innenministeriums mit zwölf Einsatzkräften und zwei Hubschraubern am Hochkar in Niederösterreich. Die Übungen beinhalteten Erkundungsflüge sowie das Retten von Verletzten und das Bergen von verstorbenen Personen aus unwegsamem Gelände. Zusätzlich wurden die Einsatzkräfte in der Handhabung des Löschwasser-Außenlastbehälter-Systems "Bambi-Bucket" geschult.

Einsatzpilot der Flugpolizei im Cockpit

Die Feuerwehren "Flugdienstgruppe West" und "Flugdienst Tulln" unterstützten die Flugretter vor Ort mit der Versorgung von Treibstoff. Nachdem die Wettersituation die Einsatzübungen zunehmend erschwerte, wurde das Training in flacheres Terrain verlegt.

