Großbritannien: "Fliegende Sanitäter" ohne Helikopter und Flugzeug

Was wie eine futuristische Illusion klingt, wurde nun im Vereinigten Königreich als Beta-Test erprobt.

Bis dato waren die Retter von Great North Air Ambulance vorrangig mittels Helikopter oder Pkw zu ihren Patienten unterwegs, doch in Zusammenarbeit mit dem Jet Suit Hersteller "Gravity Industries" wurde nun erstmals ein Sanitäter zum Fliegen gebracht. Ausgestattet mit einem am Rücken umgeschnallten Antrieb, der 1050 Wellen-PS liefert, flog der Helfer durch die Felsenlandschaft der Langdale Pikes im Lake District National Park, auf der Suche nach einem "Verletzten" - dargestellt von einer Figurantin, die es möglichst schnell aufzufinden und erstzuversorgen galt.

Von der nächstgelegenen Straße hätte ein Aufstieg zumindest 25 Minuten gedauert, per "Gravity Jet Suit" flog der Retter binnen 90 Sekunden zur Einsatzstelle.

Andy Mawson, leitender Sanitäter von Great North Air Ambulance, ist überzeugt: "Wir haben jedes Monat dutzende Patienten in der geographisch anspruchsvollen, aber verhältnismäßig kleinen Region dieser Seenlandschaft. Ob ein solches System in der Paxis wirklich funktioniert, konnten wir zuvor nicht sagen. Nun haben wir es ausprobiert und es ist durchwegs großartig!" Er sieht großes Potenzial in der Verwendung eines Jet Suits für seine Rettungsmannschaft.

Foto: Gravity

Dass ein solches System den Hubschrauber ersetzen könnte, schließt Mawson aus. "Der Helikopter ist und bleibt Kernstück unserer Notfall-Logistik in diesem Terrain, genauso wie auch die fantastische Arbeit der Bergrettungsteams. Hier geht es nun um die Einführung zusätzlicher, unterstützender Ressourcen."

Einige Patienten sollen durch einen Jet Suit Sanitäter deutlich schneller erreicht und erstversorgt werden können. In manchen Fällen könnte dies durchwegs lebensrettend sein, ist man bei den Flugrettern überzeugt.

Richard Browning, Testpilot des Feldversuchs, ist voll Bewunderung für das System, und ist zuversichtlich: "Wir entdecken gerade die ersten Möglichkeiten des Systems und was wir damit in Zukunft erreichen könnten. Notfallhilfe ist eines der Tätigkeitsfelder, das 'Gravity' aktiv verfolgt."

Die Zusammenarbeit zwischen dem Jet Suit Hersteller und den Flugrettern soll nun intensiviert werden.

(red Aig)