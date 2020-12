Wizz Air startet weitere Expansion in Großbritannien

Wizz Air UK, die in Großbritannien registrierte Tochtergesellschaft des ungarischen Billigfliegers, kündigt neben London Luton, Gatwick und Doncaster Sheffield die vierte UK-Basis am Flughafen Cardiff an. Die Fluggesellschaft wird in Cardiff, einem neuen Flughafen für die Services von Wizz Air, ein Airbus A321-Flugzeug stationieren und neun neue Urlaubsdestinationen eröffnen. Etliche Mediziner sehen Reisen allerdings als einen bedeutenden Treiber der Corona-Pandemie an und warnen deshalb vor ungezügelten Urlaubsreisen.