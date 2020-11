Friedenslicht mit Austrian Airlines nach Österreich gebracht

Nachdem heuer aufgrund der Reisebeschränkungen kein oberösterreichisches Kind zur Abholung des Lichtes ins Heilige Land reisen konnte, hat die neunjährige Maria Khoury aus Bethlehem das leuchtende Weihnachtssymbol aus der Geburtsgrotte Jesu geholt und in Israel an Wolfgang Kerndler übergeben. Er brachte das Friedenslicht via Austrian Airlines Flug nach Österreich und von Wien aus weiter nach Linz. Das kleine Licht aus Bethlehem leuchtet am Heiligen Abend in ganz Europa als Symbol des Weihnachtsfriedens.

Die Aktion ist 1986 auf Initiative des ORF-Landesstudios Oberösterreich entstanden und wird seit den Anfängen von Austrian Airlines unterstützt.

(red / OS)