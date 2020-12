Corona: Niederlande verbieten Flüge aus Großbritannien

Um die Einschleppung der neuen Virusvariante in die Niederlande zu verhindern, hat die niederländische Regierung ein Einflugverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Zudem würden bereits "weitere Maßnahmen" für den Transportsektor geprüft, teilten die Behörden mit.

Auch in Großbritannien selbst wurde deshalb ein neuer Lockdown für den Großraum London verhängt, das Treffen von Familienangehörigen damit de facto verboten.

Dem gefährlichen Coronavirus sind weltweit bereits mehr als eine Million Menschenleben zum Opfer gefallen, Millionen ehemalige Infizierte leiden zudem an den Spätfolgen. Die massive Ausbreitung ist auch auf das undiziplinierte egoistische Verhalten vieler Menschen zurückzuführen, die Abstands- und Maskenregeln ignorieren.

"Ich persönlich wäre für eine strengere Maskenpflicht. Ich plädiere in allen Innenräumen, am Arbeitsplatz und sogar an Schulen für das Tragen des Mund-Nasenschutzes. Wir wissen aus vielen Studien, dass das Tragen der Masken die Ausbreitung der Pandemie maßgeblich entschleunigt."

Der Mediziner Dr. Ramin Nikzad, Anfang November dieses Jahres