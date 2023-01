Niederlande "offen" für Lieferung von F-16 an die Ukraine

Um die ukrainische Luftwaffe zu stärken, diskutieren die Niederlande nun eine mögliche F-16 Lieferung an das von Russland völkerrechtswidrig überfallene europäische Land.

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra erklärte, dass man "offen" für die Lieferung von F-16 Kampfjets an die Ukraine sei, sollte das Land darum bitten. Ebenso seien die Niederlande bereit, Leopard 2 Panzer an die ukrainischen Heimatverteidiger zu liefern. Dazu ist allerdings eine Genehmigung des Herstellerlandes Deutschland erforderlich - und dessen "Zauder-Kanzler" Olaf Scholz "scholzt" herum, vermutlich um die Putin-Fans in der eigenen Partei nicht zu verärgern. Polen hat bereits angekündigt, Leopard 2 Kampfpanzer auch ohne die deutsche Genehmigung zur Verfügung zu stellen.

Eine Lieferung von F-16 Kampfjets an die Ukraine würde allerdings nur dann Sinn machen, wenn zuvor Piloten und Techniker der ukrainischen Streitkräfte entsprechend umgeschult wurden. Derzeit betreibt die ukrainische Luftwaffe ausschließlich Kampfflugzeuge aus sowjetischer Produktion, vor allem MiG 29 und Su-27.

