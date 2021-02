Corona: Ryanair muss Werbung stoppen

Mit dem Slogan "Impfen und los" hatte der unter anderem wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik von Personalvertretern stehende irische Billigflieger Ryanair für Flugreisen geworben. In der besagten TV-Werbung, die mitten in der Corona-Pandemie in Großbritannien ausgestrahlt wurde, waren junge Menschen zu sehen, die ohne Masken und Abstand ihren Urlaub genießen.

Die britische Werbeaufsicht verbot Ryanair jetzt die weitere Ausstrahlung der Werbung und bezeichnete den Spot wörtlich als "unverantwortlich".

