Smartwings will mit 737 MAX noch im Februar wieder abheben

Seit bald zwei Jahren steht die Boeing 737 MAX auf dem Boden. Erst kürzlich erteilten die FAA und die EASA die Wiederzulassung dieses Typs. Voraussetzung dafür, dass die Airlines ihre 737 MAX wieder einsetzen dürfen, sind die entsprechenden Software-Modifikationen an den Flugzeugen sowie die (Nach-)Schulung der Piloten.

Genau damit ist die tschechische Fluggesellschaft Smartwings derzeit beschäftigt. Wie tschechische Medien unter Berufung auf die Sprecherin der Fluglinie, Vladimíra Dufková, berichten, sollen die ersten der insgesamt sieben Boeing 737 MAX noch im Februar wieder abheben. Bis zum Sommer will die Airline dann ihre gesamte gesamte 737 MAX-Flotte wieder einsetzen.

Smartwings war im Sommer 2019 europaweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein ranghoher Flugkapitän entgegen allen Sicherheitsbestimmungen den Flug mit nur einem Triebwerk von Griechenland bis Prag fortgesetzt hatte. Gemäß den geltenden Bestimmungen hätte der Jet auf dem nächstgelegenen Flughafen landen müssen. In Ihrem Abschlussbericht regten die Ermittler deshalb an, den verantwortlichen Kapitän psychologisch untersuchen zu lassen. Der Zwischenfall hatte unter anderem dazu geführt, dass Smartwings in Tschechien von einigen Passagieren auch spöttisch "Smrtwings" genannt wurde. Das Wort "Smrt" heißt im Tschechischen "Tod".